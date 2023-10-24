https://ria.ru/20231024/sberbank-1904849641.html
Стали доступны новые функции в приложении "СберБанк Онлайн"
Стали доступны новые функции в приложении "СберБанк Онлайн" - РИА Новости, 24.10.2023
Стали доступны новые функции в приложении "СберБанк Онлайн"
"Сбер" представил обновления в своем приложении "СберБанк Онлайн" на Android, сообщили в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:33
2023-10-24T09:33
2023-10-24T09:34
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. "Сбер" представил обновления в своем приложении "СберБанк Онлайн" на Android, сообщили в пресс-службе кредитной организации."Больше всего изменился кошелек с картами, к которому пользователи обращаются чаще всего. Теперь в этом разделе помещается больше двух карт. Если у клиента больше одной карты, то отобразится и общая сумма по ним", – говорится в заявлении.Кроме того, скопировать номер карты или CVV стало еще проще: достаточно удерживать палец на нужной карте пару секунд, отмечается в материале.По словам директора дивизиона "СберБанк онлайн" Ксении Бариновой, в организации стремятся улучшить пользование приложением для клиентов.Ранее в отчете Сбербанка сообщалось, что банк получил 1,1 триллиона рублей чистой прибыли за девять месяцев 2023 года.
https://ria.ru/20231012/sber-1902239544.html
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москва, сбербанк россии, сбер, экономика, технологии
Москва, Сбербанк России, Сбер, Экономика, Технологии
Стали доступны новые функции в приложении "СберБанк Онлайн"
"Сбер" представил глобальное обновление приложения на Android
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.
"Сбер" представил обновления в своем приложении "СберБанк Онлайн" на Android, сообщили
в пресс-службе кредитной организации.
"Больше всего изменился кошелек с картами, к которому пользователи обращаются чаще всего. Теперь в этом разделе помещается больше двух карт. Если у клиента больше одной карты, то отобразится и общая сумма по ним", – говорится в заявлении.
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Кроме того, скопировать номер карты или CVV стало еще проще: достаточно удерживать палец на нужной карте пару секунд, отмечается в материале.
По словам директора дивизиона "СберБанк онлайн" Ксении Бариновой, в организации стремятся улучшить пользование приложением для клиентов.
Ранее в отчете Сбербанка сообщалось, что банк получил 1,1 триллиона рублей чистой прибыли за девять месяцев 2023 года.
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