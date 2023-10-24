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В Молдавии заблокируют сайты более 20 российских СМИ - РИА Новости, 24.10.2023
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13:09 24.10.2023 (обновлено: 17:26 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/sayt-1904903968.html
В Молдавии заблокируют сайты более 20 российских СМИ
В Молдавии заблокируют сайты более 20 российских СМИ - РИА Новости, 24.10.2023
В Молдавии заблокируют сайты более 20 российских СМИ
Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) приняла решение заблокировать более 20 сайтов российских СМИ на территории республики под предлогом "борьбы с... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:09
2023-10-24T17:26
в мире
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россия
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технологии
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КИШИНЕВ, 24 окт — РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) приняла решение заблокировать более 20 сайтов российских СМИ на территории республики под предлогом "борьбы с дезинформацией".&quot;Приказом директора СИБ № 22 от 20 апреля перечень источников с онлайн-контентом, распространяющих ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность в условиях чрезвычайного положения, &lt;...&gt; был дополнен рядом порталов&quot;, — следует из приказа директора структуры Александра Мустяца.В перечень запрещенных попали сайты:Документ направили сетевым провайдерам и службам электронной связи, чтобы немедленно заблокировать доступ к ним пользователей из Молдавии.Некоторые российские СМИ уже оказались под запретом в республике под предлогом "борьбы с дезинформацией". СИБ с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции. Посольство России в Кишиневе осудило это решение и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.Кроме того, в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив решение риском дезинформации. МИД заявил, что Москва рассматривает действия Кишинева как акт политической цензуры. Дипломаты добавили, что политика молдавских властей грубо нарушает принцип плюрализма СМИ и право на свободу доступа к информации. Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
https://ria.ru/20230913/sputnik-1896201257.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, технологии, нтв (телеканал), москва
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Технологии, НТВ (телеканал), Москва
В Молдавии заблокируют сайты более 20 российских СМИ

Спецслужба Молдавии распорядилась о блокировании сайтов более 20 российских СМИ

© iStock.com / PoikeМужчина печатает на ноутбуке
Мужчина печатает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© iStock.com / Poike
Мужчина печатает на ноутбуке. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 окт — РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) приняла решение заблокировать более 20 сайтов российских СМИ на территории республики под предлогом "борьбы с дезинформацией".
«

"Приказом директора СИБ № 22 от 20 апреля перечень источников с онлайн-контентом, распространяющих ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность в условиях чрезвычайного положения, <...> был дополнен рядом порталов", — следует из приказа директора структуры Александра Мустяца.

В перечень запрещенных попали сайты:
  • Первого канала;
  • НТВ;
  • телеканала "Россия 1";
  • телеканала "Мир";
  • RT;
  • РЕН ТВ;
  • телеканала "Звезда".
Документ направили сетевым провайдерам и службам электронной связи, чтобы немедленно заблокировать доступ к ним пользователей из Молдавии.
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Некоторые российские СМИ уже оказались под запретом в республике под предлогом "борьбы с дезинформацией". СИБ с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции. Посольство России в Кишиневе осудило это решение и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Кроме того, в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив решение риском дезинформации. МИД заявил, что Москва рассматривает действия Кишинева как акт политической цензуры. Дипломаты добавили, что политика молдавских властей грубо нарушает принцип плюрализма СМИ и право на свободу доступа к информации. Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
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