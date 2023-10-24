https://ria.ru/20231024/sayt-1904903968.html

В Молдавии заблокируют сайты более 20 российских СМИ

В Молдавии заблокируют сайты более 20 российских СМИ - РИА Новости, 24.10.2023

В Молдавии заблокируют сайты более 20 российских СМИ

Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) приняла решение заблокировать более 20 сайтов российских СМИ на территории республики под предлогом "борьбы с... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:09

2023-10-24T13:09

2023-10-24T17:26

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КИШИНЕВ, 24 окт — РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) приняла решение заблокировать более 20 сайтов российских СМИ на территории республики под предлогом "борьбы с дезинформацией"."Приказом директора СИБ № 22 от 20 апреля перечень источников с онлайн-контентом, распространяющих ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность в условиях чрезвычайного положения, <...> был дополнен рядом порталов", — следует из приказа директора структуры Александра Мустяца.В перечень запрещенных попали сайты:Документ направили сетевым провайдерам и службам электронной связи, чтобы немедленно заблокировать доступ к ним пользователей из Молдавии.Некоторые российские СМИ уже оказались под запретом в республике под предлогом "борьбы с дезинформацией". СИБ с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции. Посольство России в Кишиневе осудило это решение и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.Кроме того, в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив решение риском дезинформации. МИД заявил, что Москва рассматривает действия Кишинева как акт политической цензуры. Дипломаты добавили, что политика молдавских властей грубо нарушает принцип плюрализма СМИ и право на свободу доступа к информации. Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".

https://ria.ru/20230913/sputnik-1896201257.html

https://ria.ru/20230929/veschanie-1899512696.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, технологии, нтв (телеканал), москва