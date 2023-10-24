В Молдавии заблокируют сайты более 20 российских СМИ
Спецслужба Молдавии распорядилась о блокировании сайтов более 20 российских СМИ
© iStock.com / PoikeМужчина печатает на ноутбуке
© iStock.com / Poike
Мужчина печатает на ноутбуке. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 окт — РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) приняла решение заблокировать более 20 сайтов российских СМИ на территории республики под предлогом "борьбы с дезинформацией".
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"Приказом директора СИБ № 22 от 20 апреля перечень источников с онлайн-контентом, распространяющих ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность в условиях чрезвычайного положения, <...> был дополнен рядом порталов", — следует из приказа директора структуры Александра Мустяца.
В перечень запрещенных попали сайты:
- Первого канала;
- НТВ;
- телеканала "Россия 1";
- телеканала "Мир";
- RT;
- РЕН ТВ;
- телеканала "Звезда".
Документ направили сетевым провайдерам и службам электронной связи, чтобы немедленно заблокировать доступ к ним пользователей из Молдавии.
Некоторые российские СМИ уже оказались под запретом в республике под предлогом "борьбы с дезинформацией". СИБ с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции. Посольство России в Кишиневе осудило это решение и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Кроме того, в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив решение риском дезинформации. МИД заявил, что Москва рассматривает действия Кишинева как акт политической цензуры. Дипломаты добавили, что политика молдавских властей грубо нарушает принцип плюрализма СМИ и право на свободу доступа к информации. Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".