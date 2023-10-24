https://ria.ru/20231024/ryutte-1905047572.html

Рютте выступил за создание палестинского государства

Рютте выступил за создание палестинского государства - РИА Новости, 24.10.2023

Рютте выступил за создание палестинского государства

Нидерланды привержены созданию независимого и безопасного палестинского государства, заявил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте в ходе встречи с... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T22:41

2023-10-24T22:41

2023-10-24T22:41

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нидерланды

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махмуд аббас

биньямин нетаньяху

марк рютте

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ГААГА, 24 окт - РИА Новости. Нидерланды привержены созданию независимого и безопасного палестинского государства, заявил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте в ходе встречи с представителями палестинского сообщества. Об этом он написал в соцсети Х.Рютте сообщил, что во вторник провел встречу с представителями палестинского сообщества в Нидерландах. "Я заверил их, что Нидерланды будут продолжать усердно работать над созданием гуманитарных коридоров... Нидерланды также привержены созданию независимого и безопасного палестинского государства в дополнение к безопасному Израилю", - написал премьер.В понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил с визитом Израиль, где обсудил со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху эскалацию конфликта с ХАМАС. Как сообщалось, Рютте обратил внимание Нетаньяху на необходимость обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа и призвал избегать ударов по мирным жителям Палестины. Позднее глава нидерландского правительства отправился в Рамаллу на встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Стороны обсудили перспективы независимого палестинского государства. По словам Рютте, у него состоялся хороший контакт и с Аббасом, и с Нетаньяху, он призвал лидеров к "мудрости и сдержанности". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231024/gibel-1905044748.html

https://ria.ru/20231024/konflikt-1905034922.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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