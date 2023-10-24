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Рютте выступил за создание палестинского государства - РИА Новости, 24.10.2023
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22:41 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/ryutte-1905047572.html
Рютте выступил за создание палестинского государства
Рютте выступил за создание палестинского государства - РИА Новости, 24.10.2023
Рютте выступил за создание палестинского государства
Нидерланды привержены созданию независимого и безопасного палестинского государства, заявил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте в ходе встречи с... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T22:41
2023-10-24T22:41
в мире
израиль
нидерланды
палестина
махмуд аббас
биньямин нетаньяху
марк рютте
хамас
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ГААГА, 24 окт - РИА Новости. Нидерланды привержены созданию независимого и безопасного палестинского государства, заявил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте в ходе встречи с представителями палестинского сообщества. Об этом он написал в соцсети Х.Рютте сообщил, что во вторник провел встречу с представителями палестинского сообщества в Нидерландах. "Я заверил их, что Нидерланды будут продолжать усердно работать над созданием гуманитарных коридоров... Нидерланды также привержены созданию независимого и безопасного палестинского государства в дополнение к безопасному Израилю", - написал премьер.В понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил с визитом Израиль, где обсудил со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху эскалацию конфликта с ХАМАС. Как сообщалось, Рютте обратил внимание Нетаньяху на необходимость обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа и призвал избегать ударов по мирным жителям Палестины. Позднее глава нидерландского правительства отправился в Рамаллу на встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Стороны обсудили перспективы независимого палестинского государства. По словам Рютте, у него состоялся хороший контакт и с Аббасом, и с Нетаньяху, он призвал лидеров к "мудрости и сдержанности". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231024/gibel-1905044748.html
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в мире, израиль, нидерланды, палестина, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, марк рютте, хамас, оон
В мире, Израиль, Нидерланды, Палестина, Махмуд Аббас, Биньямин Нетаньяху, Марк Рютте, ХАМАС, ООН
Рютте выступил за создание палестинского государства

Премьер Нидерландов выступил за создание независимого палестинского государства

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 24 окт - РИА Новости. Нидерланды привержены созданию независимого и безопасного палестинского государства, заявил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте в ходе встречи с представителями палестинского сообщества. Об этом он написал в соцсети Х.
Рютте сообщил, что во вторник провел встречу с представителями палестинского сообщества в Нидерландах.
«
"Я заверил их, что Нидерланды будут продолжать усердно работать над созданием гуманитарных коридоров... Нидерланды также привержены созданию независимого и безопасного палестинского государства в дополнение к безопасному Израилю", - написал премьер.
В понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил с визитом Израиль, где обсудил со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху эскалацию конфликта с ХАМАС. Как сообщалось, Рютте обратил внимание Нетаньяху на необходимость обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа и призвал избегать ударов по мирным жителям Палестины. Позднее глава нидерландского правительства отправился в Рамаллу на встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Стороны обсудили перспективы независимого палестинского государства. По словам Рютте, у него состоялся хороший контакт и с Аббасом, и с Нетаньяху, он призвал лидеров к "мудрости и сдержанности".
Раненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Газе заявили о новых жертвах за последний час от обстрелов Израиля
24 октября, 22:09
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Нетаньяху заявил о приближении следующего этапа ближневосточного конфликта
24 октября, 20:54
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильНидерландыПалестинаМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуМарк РюттеХАМАСООН
 
 
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