https://ria.ru/20231024/ruzhya-1905053184.html

Пензенская область передала антидроновые ружья в зону СВО

Пензенская область передала антидроновые ружья в зону СВО - РИА Новости, 25.10.2023

Пензенская область передала антидроновые ружья в зону СВО

Пензенская область передала бойцам пензенского управления Росгвардии в зону проведения специальной военной операции 10 антидроновых ружей в качестве... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-24T23:58

2023-10-24T23:58

2023-10-25T00:00

надежные люди

пензенская область

олег мельниченко

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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САРАТОВ, 24 окт - РИА Новости. Пензенская область передала бойцам пензенского управления Росгвардии в зону проведения специальной военной операции 10 антидроновых ружей в качестве гуманитарной помощи, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. "Доставляем современную технику, которая, в том числе, позволяет оперативно сбивать дроны врага, необходимую гуманитарную помощь. Очередную партию техники передали сегодня моему коллеге, губернатору Запорожской области Евгению Витальевичу Балицкому для добровольческого батальона. Десять антидроновых ружей помогут бойцам в защите мирных граждан. Гумгрузы продолжаем собирать практически ежедневно, по первому зову отправляем их военнослужащим", - написал Мельниченко.Он отметил, что бойцы пензенского управления Росгвардии с самого начала СВО находятся на передовой, проверяют освобожденные территории, разминируют их, ведут поиск схронов с оружием, участвуют в борьбе с диверсионно-разведывательными подразделениями. "Бойцы в любой момент готовы прийти на помощь жителям новых регионов", - добавил пензенский губернатор.

https://ria.ru/20230814/katera-1889991307.html

пензенская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пензенская область, олег мельниченко, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)