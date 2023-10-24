https://ria.ru/20231024/rubl-1904835311.html

Доля рубля в экспорте Турции выросла почти втрое

Доля рубля в экспорте Турции выросла почти втрое - РИА Новости, 24.10.2023

Доля рубля в экспорте Турции выросла почти втрое

Рубль за год почти утроил свои позиции в экспортных расчетах Турции, следует из расчетов РИА Новости на основе данных статслужбы республики. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T06:14

2023-10-24T06:14

2023-10-24T06:35

экономика

турция

оаэ

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Рубль за год почти утроил свои позиции в экспортных расчетах Турции, следует из расчетов РИА Новости на основе данных статслужбы республики.Позиции российской валюты улучшились до 0,29 процента с 0,11 процента годом ранее, но по использованию в расчетах за экспорт Турции она продолжает держаться на шестом месте.Доля доллара по итогам восьми месяцев этого года снизилась на 3,62 процентного пункта — до 45,77 процента. Главным бенефициаром этого падения стал евро, чей удельный вес подскочил сразу на 2,59 процентного пункта — до 47,49 процента. Это позволило "европейцу" стать главной валютой для платежей за турецкие товары, а доллар опустился на второе место.Сильно нарастила долю турецкая лира — сразу на один процентный пункт, позволивший ей закрепиться на третьем месте с долей в 3,71 процента. На четвертом месте фунт стерлингов, чей удельный вес снизился на 0,23 процентного пункта — до 2,16 процента. Пятерку лидеров замыкает польский злотый, доля которого подросла до 0,32 процента с 0,23 процента.Кроме того, в топ-10 входят японская иена (0,06 процента), канадский доллар и швейцарский франк (по 0,03 процента), а также шведская крона (0,02 процента).При этом в расчетах Турции за импорт доминирующей валютой остается доллар с долей в 63,69 процента, хотя за год она и обвалилась на 7,75 процентного пункта. Одновременно евро нарастил позиции на 4,13 процентного пункта — до 27,82 процента. В топ-5 также входят турецкая лира (+3 п.п., до 6,85 процента), дирхам ОАЭ (рост в восемь раз — до 0,37 процента), а также китайский юань, прибавивший 0,1 процентного пункта и достигший 0,3 процента. Рубль стал девятым с долей в 0,12 процента против 0,03 процента годом ранее.В результате более половины всей торговли Турции (56,5 процента) проходит в долларах, при этом год назад его доля составляла 62,4 процента. Почти все потери "перекочевали" к евро, который увеличил свой вес на 3,3 процентного пункта — до 35,7 процента, а также к лире — рост на 2,2 процентного пункта, до 5,6 процента. Единственной другой валютой, чья доля превысила в этом году один процент, стал дирхам ОАЭ — 1,04 процента против 1,13 процента годом ранее. При этом рубль в торговом балансе Турции нарастил позиции втрое — до 0,19 процента с 0,06 процента в 2022 году.

https://ria.ru/20231015/valyuta-1902557106.html

https://ria.ru/20231022/rubl-1904278068.html

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экономика, турция, оаэ, санкции в отношении россии