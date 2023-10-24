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Посольство России не установило местонахождение граждан, захваченных ХАМАС - РИА Новости, 24.10.2023
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10:47 24.10.2023 (обновлено: 10:52 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/rossiyane-1904863611.html
Посольство России не установило местонахождение граждан, захваченных ХАМАС
Посольство России не установило местонахождение граждан, захваченных ХАМАС - РИА Новости, 24.10.2023
Посольство России не установило местонахождение граждан, захваченных ХАМАС
Посольство России пока не установило местонахождение двух россиян, которые с седьмого октября находятся в плену у ХАМАС, но активно работает над этим, заявил во РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:47
2023-10-24T10:52
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
россия
анатолий викторов
израиль
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Посольство России пока не установило местонахождение двух россиян, которые с седьмого октября находятся в плену у ХАМАС, но активно работает над этим, заявил во вторник посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24"."Поступают сообщения о том, что находятся два гражданина Российской Федерации среди тех, кого захватили седьмого октября боевики ХАМАС или другие структуры. Мы активно работаем по этому направлению, мы находимся в активном контакте с теми, кто может решить этот вопрос. Пока мы не установили местонахождение граждан, но стараемся это сделать", - сказал Викторов.
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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, анатолий викторов, израиль
ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Россия, Анатолий Викторов, Израиль
Посольство России не установило местонахождение граждан, захваченных ХАМАС

Посольство РФ пока не установило местонахождение двух граждан, захваченных ХАМАС

© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Посольство России пока не установило местонахождение двух россиян, которые с седьмого октября находятся в плену у ХАМАС, но активно работает над этим, заявил во вторник посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".
"Поступают сообщения о том, что находятся два гражданина Российской Федерации среди тех, кого захватили седьмого октября боевики ХАМАС или другие структуры. Мы активно работаем по этому направлению, мы находимся в активном контакте с теми, кто может решить этот вопрос. Пока мы не установили местонахождение граждан, но стараемся это сделать", - сказал Викторов.
 
ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреРоссияАнатолий ВикторовИзраиль
 
 
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