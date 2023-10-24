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Посольство России не установило местонахождение граждан, захваченных ХАМАС

Посольство России не установило местонахождение граждан, захваченных ХАМАС - РИА Новости, 24.10.2023

Посольство России не установило местонахождение граждан, захваченных ХАМАС

Посольство России пока не установило местонахождение двух россиян, которые с седьмого октября находятся в плену у ХАМАС, но активно работает над этим, заявил во РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T10:47

2023-10-24T10:47

2023-10-24T10:52

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

россия

анатолий викторов

израиль

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Посольство России пока не установило местонахождение двух россиян, которые с седьмого октября находятся в плену у ХАМАС, но активно работает над этим, заявил во вторник посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24"."Поступают сообщения о том, что находятся два гражданина Российской Федерации среди тех, кого захватили седьмого октября боевики ХАМАС или другие структуры. Мы активно работаем по этому направлению, мы находимся в активном контакте с теми, кто может решить этот вопрос. Пока мы не установили местонахождение граждан, но стараемся это сделать", - сказал Викторов.

россия

израиль

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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, анатолий викторов, израиль