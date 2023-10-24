https://ria.ru/20231024/roskomnadzor-1904938532.html

Роскомнадзор призвал операторов актуализировать базы данных до конца года

Роскомнадзор призвал операторов актуализировать базы данных до конца года - РИА Новости, 24.10.2023

Роскомнадзор призвал операторов актуализировать базы данных до конца года

Операторам необходимо обеспечить актуальность абонентских баз до окончания текущего года, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:52

2023-10-24T14:52

2023-10-24T14:52

технологии

сочи

андрей липов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Операторам необходимо обеспечить актуальность абонентских баз до окончания текущего года, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов. "В соответствии с 319 федеральным законом в этом году служба организовала мониторинг соблюдения операторами требований по идентификации абонентов, завершили создание специальной системы, к которой подключены все операторы, оказывающие услуги мобильной связи", - сказал Липов на форуме "Спектр-2023" в Сочи. "Система обеспечивает проверку полученных от операторов связи данных абонентов с учетом с информационными системами МВД, ФНС и ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации - ред.). Операторы связи начали приводить свои абонентские базы данных в соответствие еще до вступления закона в силу. Необходимо обеспечить актуальность абонентских баз до конца текущего года", - рассказал он. Говоря о создании телекоммуникационной инфраструктуры и безопасности в отрасли связи, глава Роскомнадзора учел новые регионы страны, где российским специалистам приходится работать в сложных фронтовых условиях. Санкциям подвергаются российские системы в остальных регионах, на которые до сегодняшнего дня отказывается внешнее давление, отметил Липов.

https://ria.ru/20231024/roskomnadzor-1904869295.html

сочи

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технологии, сочи, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная налоговая служба (фнс россии)