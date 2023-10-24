https://ria.ru/20231024/roskomnadzor-1904869295.html

Глава Роскомнадзора призвал операторов связи помочь новым регионам

Глава Роскомнадзора призвал операторов связи помочь новым регионам - РИА Новости, 24.10.2023

Глава Роскомнадзора призвал операторов связи помочь новым регионам

Российские компании, в частности, "Ростелеком" оказывают инфокомуникационную помощь новым регионам России, всем операторам нужно сделать максимально возможное,... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T11:08

2023-10-24T11:08

2023-10-24T14:47

экономика

россия

сочи

андрей липов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

ростелеком

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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Российские компании, в частности, "Ростелеком" оказывают инфокомуникационную помощь новым регионам России, всем операторам нужно сделать максимально возможное, чтобы обеспечить там качественную безопасную связь, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов. "Большую помощь новым регионам оказывает "Ростелеком", другие компании, но я призываю всех операторов связи максимально возможно, что вы можете сделать, сделайте это в новых регионах. Мы должны там обеспечить необходимый уровень качественной связи и безопасности", - заявил Липов на форуме "Спектр-2023" в Сочи.Ежегодный 22-й форум инфокоммуникационных технологий "Спектр -2023" открылся в Сочи, более полутысячи приглашённых политиков и экспертов обсуждают новые инициативы и предложения в отрасли связи.

https://ria.ru/20231019/malkov-1903763966.html

россия

сочи

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сочи, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ростелеком