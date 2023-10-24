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Глава Роскомнадзора призвал операторов связи помочь новым регионам - РИА Новости, 24.10.2023
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11:08 24.10.2023 (обновлено: 14:47 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/roskomnadzor-1904869295.html
Глава Роскомнадзора призвал операторов связи помочь новым регионам
Глава Роскомнадзора призвал операторов связи помочь новым регионам - РИА Новости, 24.10.2023
Глава Роскомнадзора призвал операторов связи помочь новым регионам
Российские компании, в частности, "Ростелеком" оказывают инфокомуникационную помощь новым регионам России, всем операторам нужно сделать максимально возможное,... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:08
2023-10-24T14:47
экономика
россия
сочи
андрей липов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
ростелеком
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Российские компании, в частности, "Ростелеком" оказывают инфокомуникационную помощь новым регионам России, всем операторам нужно сделать максимально возможное, чтобы обеспечить там качественную безопасную связь, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов. "Большую помощь новым регионам оказывает "Ростелеком", другие компании, но я призываю всех операторов связи максимально возможно, что вы можете сделать, сделайте это в новых регионах. Мы должны там обеспечить необходимый уровень качественной связи и безопасности", - заявил Липов на форуме "Спектр-2023" в Сочи.Ежегодный 22-й форум инфокоммуникационных технологий "Спектр -2023" открылся в Сочи, более полутысячи приглашённых политиков и экспертов обсуждают новые инициативы и предложения в отрасли связи.
https://ria.ru/20231019/malkov-1903763966.html
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Дарья Буймова
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экономика, россия, сочи, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ростелеком
Экономика, Россия, Сочи, Андрей Липов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Ростелеком
Глава Роскомнадзора призвал операторов связи помочь новым регионам

Глава Роскомнадзора Липов призвал всех операторов связи помочь новым регионам

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Российские компании, в частности, "Ростелеком" оказывают инфокомуникационную помощь новым регионам России, всем операторам нужно сделать максимально возможное, чтобы обеспечить там качественную безопасную связь, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.
"Большую помощь новым регионам оказывает "Ростелеком", другие компании, но я призываю всех операторов связи максимально возможно, что вы можете сделать, сделайте это в новых регионах. Мы должны там обеспечить необходимый уровень качественной связи и безопасности", - заявил Липов на форуме "Спектр-2023" в Сочи.
Ежегодный 22-й форум инфокоммуникационных технологий "Спектр -2023" открылся в Сочи, более полутысячи приглашённых политиков и экспертов обсуждают новые инициативы и предложения в отрасли связи.
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Рязанский губернатор осмотрел восстанавливаемые объекты в новых регионах
19 октября, 10:23
 
ЭкономикаРоссияСочиАндрей ЛиповФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Ростелеком
 
 
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