https://ria.ru/20231024/roskomnadzor-1904869295.html
Глава Роскомнадзора призвал операторов связи помочь новым регионам
Глава Роскомнадзора призвал операторов связи помочь новым регионам - РИА Новости, 24.10.2023
Глава Роскомнадзора призвал операторов связи помочь новым регионам
Российские компании, в частности, "Ростелеком" оказывают инфокомуникационную помощь новым регионам России, всем операторам нужно сделать максимально возможное,... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:08
2023-10-24T11:08
2023-10-24T14:47
экономика
россия
сочи
андрей липов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
ростелеком
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Российские компании, в частности, "Ростелеком" оказывают инфокомуникационную помощь новым регионам России, всем операторам нужно сделать максимально возможное, чтобы обеспечить там качественную безопасную связь, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов. "Большую помощь новым регионам оказывает "Ростелеком", другие компании, но я призываю всех операторов связи максимально возможно, что вы можете сделать, сделайте это в новых регионах. Мы должны там обеспечить необходимый уровень качественной связи и безопасности", - заявил Липов на форуме "Спектр-2023" в Сочи.Ежегодный 22-й форум инфокоммуникационных технологий "Спектр -2023" открылся в Сочи, более полутысячи приглашённых политиков и экспертов обсуждают новые инициативы и предложения в отрасли связи.
https://ria.ru/20231019/malkov-1903763966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сочи, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ростелеком
Экономика, Россия, Сочи, Андрей Липов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Ростелеком
Глава Роскомнадзора призвал операторов связи помочь новым регионам
Глава Роскомнадзора Липов призвал всех операторов связи помочь новым регионам