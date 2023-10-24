https://ria.ru/20231024/roseksimbank-1904968567.html
Росэксимбанк выпустил новый кредитный продукт "Деньги на экспорт"
Росэксимбанк выпустил новый кредитный продукт "Деньги на экспорт" - РИА Новости, 24.10.2023
Росэксимбанк выпустил новый кредитный продукт "Деньги на экспорт"
Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) 24 октября на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Новосибирске представил региональным центрам... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:22
2023-10-24T16:22
2023-10-24T16:22
экономика
россия
росэксимбанк
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) 24 октября на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Новосибирске представил региональным центрам поддержки экспорта (ЦПЭ) новый кредитный продукт Росэксимбанка "Деньги на экспорт", сообщает РЭЦ."Продукт учитывает пожелания малого и среднего бизнеса. В частности, в нем увеличен лимит кредита для экспортеров высокотехнологичной продукции с 50 до 100 миллионов рублей, а также сохранена низкая ставка на уровне 5,5%, несмотря на повышение ключевой ставки. Рассмотрение заявки на получение кредита занимает всего две недели. И все это без предоставления залога", - говорится в сообщении."Без обеспечения доступа к финансовым продуктам развитие экспорта сектора МСП просто невозможно. В течение последнего года РЭЦ проводил системную работу с региональной инфраструктурой поддержки экспорта по данному вопросу. По моим оценкам, мы стали слушать и слышать друг друга, ведь ЦПЭ транслирует позицию бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9 месяцев), количество компаний, получивших финансовую поддержку Группы РЭЦ при содействии ЦПЭ, возросло в 2 раза", - сказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Напомним, в апреле 2023 года в Волгограде в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта за I квартал 2023 года участники обсудили финансовые продукты Группы РЭЦ. В результате обсуждения были аккумулированы предложения по адаптации кредитных продуктов для малого бизнеса.Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта - федеральное мероприятие, которое Российский экспортный центр ежеквартально проводит в регионах. В конференции принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, а также представители Группы Российского экспортного центра.
https://ria.ru/20231024/novosibirsk-1904869569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, росэксимбанк, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Росэксимбанк, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) 24 октября на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Новосибирске представил региональным центрам поддержки экспорта (ЦПЭ) новый кредитный продукт Росэксимбанка "Деньги на экспорт", сообщает РЭЦ.
"Продукт учитывает пожелания малого и среднего бизнеса. В частности, в нем увеличен лимит кредита для экспортеров высокотехнологичной продукции с 50 до 100 миллионов рублей, а также сохранена низкая ставка на уровне 5,5%, несмотря на повышение ключевой ставки. Рассмотрение заявки на получение кредита занимает всего две недели. И все это без предоставления залога", - говорится в сообщении.
Поддержку экспорта малых компаний обсудили на конференции в Новосибирске
"Без обеспечения доступа к финансовым продуктам развитие экспорта сектора МСП просто невозможно. В течение последнего года РЭЦ проводил системную работу с региональной инфраструктурой поддержки экспорта по данному вопросу. По моим оценкам, мы стали слушать и слышать друг друга, ведь ЦПЭ транслирует позицию бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9 месяцев), количество компаний, получивших финансовую поддержку Группы РЭЦ при содействии ЦПЭ, возросло в 2 раза", - сказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Напомним, в апреле 2023 года в Волгограде
в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта за I квартал 2023 года участники обсудили финансовые продукты Группы РЭЦ. В результате обсуждения были аккумулированы предложения по адаптации кредитных продуктов для малого бизнеса.
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта - федеральное мероприятие, которое Российский экспортный центр ежеквартально проводит в регионах. В конференции принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, а также представители Группы Российского экспортного центра.