https://ria.ru/20231024/roseksimbank-1904968567.html

Росэксимбанк выпустил новый кредитный продукт "Деньги на экспорт"

Росэксимбанк выпустил новый кредитный продукт "Деньги на экспорт" - РИА Новости, 24.10.2023

Росэксимбанк выпустил новый кредитный продукт "Деньги на экспорт"

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) 24 октября на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Новосибирске представил региональным центрам... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:22

2023-10-24T16:22

2023-10-24T16:22

экономика

россия

росэксимбанк

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) 24 октября на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Новосибирске представил региональным центрам поддержки экспорта (ЦПЭ) новый кредитный продукт Росэксимбанка "Деньги на экспорт", сообщает РЭЦ."Продукт учитывает пожелания малого и среднего бизнеса. В частности, в нем увеличен лимит кредита для экспортеров высокотехнологичной продукции с 50 до 100 миллионов рублей, а также сохранена низкая ставка на уровне 5,5%, несмотря на повышение ключевой ставки. Рассмотрение заявки на получение кредита занимает всего две недели. И все это без предоставления залога", - говорится в сообщении."Без обеспечения доступа к финансовым продуктам развитие экспорта сектора МСП просто невозможно. В течение последнего года РЭЦ проводил системную работу с региональной инфраструктурой поддержки экспорта по данному вопросу. По моим оценкам, мы стали слушать и слышать друг друга, ведь ЦПЭ транслирует позицию бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9 месяцев), количество компаний, получивших финансовую поддержку Группы РЭЦ при содействии ЦПЭ, возросло в 2 раза", - сказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Напомним, в апреле 2023 года в Волгограде в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта за I квартал 2023 года участники обсудили финансовые продукты Группы РЭЦ. В результате обсуждения были аккумулированы предложения по адаптации кредитных продуктов для малого бизнеса.Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта - федеральное мероприятие, которое Российский экспортный центр ежеквартально проводит в регионах. В конференции принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, а также представители Группы Российского экспортного центра.

https://ria.ru/20231024/novosibirsk-1904869569.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, росэксимбанк, российский экспортный центр (рэц)