В Приморье закрыли маршрут в местах обитания леопардов из-за риска пожаров
В Приморье закрыли турмаршрут в местах обитания леопардов из-за риска пожаров
© Иллюзион | Кино во Владивостоке/TelegramСамка дальневосточного леопарда Leo 196F, живущая в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье
Самка дальневосточного леопарда Leo 196F, живущая в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Руководство нацпарка "Земля леопарда" в Приморье временно закрыла популярный туристический маршрут из-за опасности лесных пожаров в районе, сообщает учреждение.
Накануне власти Приморья из-за теплой и сухой погоды ввели особый противопожарный режим в Хасанском муниципальном и Уссурийском городском округах. Там запрещено ходить в лес, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территории.
"Дирекция заповедников "Земля леопарда" приостановила посещение туристами популярного экомаршрута "Семиверстка" нацпарка "Земля леопарда" в Приморском крае. Ограничения обусловлены вводом особого противопожарного режима в Хасанском округе Приморья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на минувших выходных у границ "Земли леопарда" произошел пожар, охраняемая территория не затронута. При этом угроза лесных пожаров сохраняется в местах обитания краснокнижных амурских тигров и дальневосточных леопардов.
Маршрут "Семиверстка" имеет большую протяжённость и проходит в местах, где пламя может распространиться очень быстро. Его временное закрытие минимизирует вероятность пожаров и обезопасит туристов, отмечают в нацпарке. Другие экоторопы работают.
Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.