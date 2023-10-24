https://ria.ru/20231024/risk-1904834317.html

В Приморье закрыли маршрут в местах обитания леопардов из-за риска пожаров

В Приморье закрыли маршрут в местах обитания леопардов из-за риска пожаров - РИА Новости, 24.10.2023

В Приморье закрыли маршрут в местах обитания леопардов из-за риска пожаров

Руководство нацпарка "Земля леопарда" в Приморье временно закрыла популярный туристический маршрут из-за опасности лесных пожаров в районе, сообщает учреждение. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T05:50

2023-10-24T05:50

2023-10-24T10:29

приморский край

китай

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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Руководство нацпарка "Земля леопарда" в Приморье временно закрыла популярный туристический маршрут из-за опасности лесных пожаров в районе, сообщает учреждение. Накануне власти Приморья из-за теплой и сухой погоды ввели особый противопожарный режим в Хасанском муниципальном и Уссурийском городском округах. Там запрещено ходить в лес, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территории. "Дирекция заповедников "Земля леопарда" приостановила посещение туристами популярного экомаршрута "Семиверстка" нацпарка "Земля леопарда" в Приморском крае. Ограничения обусловлены вводом особого противопожарного режима в Хасанском округе Приморья", - говорится в сообщении. Отмечается, что на минувших выходных у границ "Земли леопарда" произошел пожар, охраняемая территория не затронута. При этом угроза лесных пожаров сохраняется в местах обитания краснокнижных амурских тигров и дальневосточных леопардов. Маршрут "Семиверстка" имеет большую протяжённость и проходит в местах, где пламя может распространиться очень быстро. Его временное закрытие минимизирует вероятность пожаров и обезопасит туристов, отмечают в нацпарке. Другие экоторопы работают. Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.

https://ria.ru/20231020/znak-1903980270.html

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приморский край

китай

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приморский край, китай, уссурийский городской округ, новости - туризм