https://ria.ru/20231024/rezolyutsiya-1905028941.html

Россия не поддержит проект резолюции США по Израилю и Газе, заявил Небензя

Россия не поддержит проект резолюции США по Израилю и Газе, заявил Небензя - РИА Новости, 24.10.2023

Россия не поддержит проект резолюции США по Израилю и Газе, заявил Небензя

Россия не поддержит проект резолюции США по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, так как там нет призыва к прекращению огня, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T20:04

2023-10-24T20:04

2023-10-24T20:06

в мире

россия

сша

израиль

василий небензя

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 24 окт - РИА Новости. Россия не поддержит проект резолюции США по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, так как там нет призыва к прекращению огня, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Мы глубоко убеждены, что главный сигнал, которого сейчас во всем мире ждут от Совета безопасности, - это требование немедленного и безусловного прекращения огня противоборствующими сторонами. А именно этого в американском проекте как раз и нет. Поэтому мы не видим в нем смысла и не сможем его поддержать. Рассчитываем, что также поступят большинство наших коллег по Совету Безопасности", - сказал Небензя.

россия

сша

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, израиль, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году