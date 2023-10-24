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Россия не поддержит проект резолюции США по Израилю и Газе, заявил Небензя - РИА Новости, 24.10.2023
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20:04 24.10.2023 (обновлено: 20:06 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/rezolyutsiya-1905028941.html
Россия не поддержит проект резолюции США по Израилю и Газе, заявил Небензя
Россия не поддержит проект резолюции США по Израилю и Газе, заявил Небензя - РИА Новости, 24.10.2023
Россия не поддержит проект резолюции США по Израилю и Газе, заявил Небензя
Россия не поддержит проект резолюции США по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, так как там нет призыва к прекращению огня, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T20:04
2023-10-24T20:06
в мире
россия
сша
израиль
василий небензя
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 24 окт - РИА Новости. Россия не поддержит проект резолюции США по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, так как там нет призыва к прекращению огня, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Мы глубоко убеждены, что главный сигнал, которого сейчас во всем мире ждут от Совета безопасности, - это требование немедленного и безусловного прекращения огня противоборствующими сторонами. А именно этого в американском проекте как раз и нет. Поэтому мы не видим в нем смысла и не сможем его поддержать. Рассчитываем, что также поступят большинство наших коллег по Совету Безопасности", - сказал Небензя.
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в мире, россия, сша, израиль, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, США, Израиль, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия не поддержит проект резолюции США по Израилю и Газе, заявил Небензя

Небензя: Россия не поддержит проект резолюции США в СБ ООН по Израилю и Газе

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 24 окт - РИА Новости. Россия не поддержит проект резолюции США по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, так как там нет призыва к прекращению огня, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"Мы глубоко убеждены, что главный сигнал, которого сейчас во всем мире ждут от Совета безопасности, - это требование немедленного и безусловного прекращения огня противоборствующими сторонами. А именно этого в американском проекте как раз и нет. Поэтому мы не видим в нем смысла и не сможем его поддержать. Рассчитываем, что также поступят большинство наших коллег по Совету Безопасности", - сказал Небензя.
 
В миреРоссияСШАИзраильВасилий НебензяООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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