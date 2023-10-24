https://ria.ru/20231024/rezolyutsiya-1905028941.html
Россия не поддержит проект резолюции США по Израилю и Газе, заявил Небензя
Россия не поддержит проект резолюции США по Израилю и Газе, заявил Небензя - РИА Новости, 24.10.2023
Россия не поддержит проект резолюции США по Израилю и Газе, заявил Небензя
Россия не поддержит проект резолюции США по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, так как там нет призыва к прекращению огня, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T20:04
2023-10-24T20:04
2023-10-24T20:06
в мире
россия
сша
израиль
василий небензя
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg
ООН, 24 окт - РИА Новости. Россия не поддержит проект резолюции США по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, так как там нет призыва к прекращению огня, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Мы глубоко убеждены, что главный сигнал, которого сейчас во всем мире ждут от Совета безопасности, - это требование немедленного и безусловного прекращения огня противоборствующими сторонами. А именно этого в американском проекте как раз и нет. Поэтому мы не видим в нем смысла и не сможем его поддержать. Рассчитываем, что также поступят большинство наших коллег по Совету Безопасности", - сказал Небензя.
россия
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_366:0:2713:1760_1920x0_80_0_0_2977dbadfec2522e06b9da7242327a00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, израиль, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, США, Израиль, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия не поддержит проект резолюции США по Израилю и Газе, заявил Небензя
Небензя: Россия не поддержит проект резолюции США в СБ ООН по Израилю и Газе