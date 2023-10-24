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Россия подготовила альтернативный проект резолюции по Израилю и Газе - РИА Новости, 24.10.2023
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19:53 24.10.2023 (обновлено: 20:51 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/rezolyutsiya-1905027461.html
Россия подготовила альтернативный проект резолюции по Израилю и Газе
Россия подготовила альтернативный проект резолюции по Израилю и Газе - РИА Новости, 24.10.2023
Россия подготовила альтернативный проект резолюции по Израилю и Газе
Москва разработала альтернативный американскому проект резолюции по израильско-палестинскому конфликту, заявил на заседании СБ ООН постпред России при... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T19:53
2023-10-24T20:51
в мире
израиль
россия
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
василий небензя
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ООН, 24 окт — РИА Новости. Москва разработала альтернативный американскому проект резолюции по израильско-палестинскому конфликту, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.&quot;С тем чтобы Совет Безопасности все-таки смог реализовать свое предназначение, мы подготовили альтернативный проект резолюции, составленный на основе апробированного гуманитарного языка и вобравший важные элементы из американского, бразильского и первого российского проектов&quot;, — сказал он.Постпред России подчеркнул, что причин не одобрить этот проект у членов Совбеза нет. По его словам, это может произойти только в том случае, если прекращение и остановка нового витка насилия не входит в их планы.Небензя также попросил бразильское председательство поставить инициативу России на голосование сразу после США, "если, конечно, американские коллеги не предпочтут свой проект отозвать". Он подчеркнул, что Москва не поддержит документ Вашингтона, так как в нем нет пункта о необходимости прекращения огня.Согласно тексту, новый российский проект призывает:Кроме того, в документе осуждаются атака ХАМАС, произошедшая 7 октября, захват заложников, а также неизбирательные удары по мирному населению в секторе Газа.В минувшее воскресенье Соединенные Штаты распространили в Совбезе ООН проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины. В нем осуждаются действия ХАМАС, признается право Тель-Авива на самооборону, однако нет призыва к прекращению огня. Кроме того, там говорится о необходимости немедленного и безоговорочного освобождения заложников. Документ также призывает к соблюдению международного гуманитарного права, в том числе к защите гражданского населения.При этом ранее Вашингтон наложил вето на проект резолюции Бразилии. В нем содержался призыв отменить требование Израиля к жителям Газы переместиться на юг сектора. Также речь шла о необходимости объявления гуманитарных пауз.В прошлый вторник Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Согласно документу, также строго осуждались насилие и боевые действия в отношении мирных граждан и все акты терроризма. Кроме того, в тексте содержались призывы к безопасному освобождению заложников, беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, а также созданию условий для эвакуации гражданского населения.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231017/nebenzya-1903218822.html
https://ria.ru/20231023/slukhi-1904595523.html
https://ria.ru/20231024/otstavka-1905020897.html
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в мире, израиль, россия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, василий небензя
В мире, Израиль, Россия, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Василий Небензя
Россия подготовила альтернативный проект резолюции по Израилю и Газе

Небензя: Россия подготовила альтернативный проект резолюции по Израилю и Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильская бронетехника на границе с сектором Газа
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа. Архивное фото
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ООН, 24 окт — РИА Новости. Москва разработала альтернативный американскому проект резолюции по израильско-палестинскому конфликту, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.
«

"С тем чтобы Совет Безопасности все-таки смог реализовать свое предназначение, мы подготовили альтернативный проект резолюции, составленный на основе апробированного гуманитарного языка и вобравший важные элементы из американского, бразильского и первого российского проектов", — сказал он.

Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Небензя прокомментировал голосование по резолюции России по Израилю и Газе
17 октября, 03:11
Постпред России подчеркнул, что причин не одобрить этот проект у членов Совбеза нет. По его словам, это может произойти только в том случае, если прекращение и остановка нового витка насилия не входит в их планы.
Небензя также попросил бразильское председательство поставить инициативу России на голосование сразу после США, "если, конечно, американские коллеги не предпочтут свой проект отозвать". Он подчеркнул, что Москва не поддержит документ Вашингтона, так как в нем нет пункта о необходимости прекращения огня.
Согласно тексту, новый российский проект призывает:
  • к немедленному и устойчивому прекращению огня;
  • отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора;
  • организовать гуманитарные паузы и коридоры;
  • немедленно и безоговорочно освободить гражданских заложников.
Кроме того, в документе осуждаются атака ХАМАС, произошедшая 7 октября, захват заложников, а также неизбирательные удары по мирному населению в секторе Газа.
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США опасаются слухов о том, что они тайно управляют Израилем, пишут СМИ
23 октября, 09:50
В минувшее воскресенье Соединенные Штаты распространили в Совбезе ООН проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины. В нем осуждаются действия ХАМАС, признается право Тель-Авива на самооборону, однако нет призыва к прекращению огня. Кроме того, там говорится о необходимости немедленного и безоговорочного освобождения заложников. Документ также призывает к соблюдению международного гуманитарного права, в том числе к защите гражданского населения.
При этом ранее Вашингтон наложил вето на проект резолюции Бразилии. В нем содержался призыв отменить требование Израиля к жителям Газы переместиться на юг сектора. Также речь шла о необходимости объявления гуманитарных пауз.
В прошлый вторник Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Согласно документу, также строго осуждались насилие и боевые действия в отношении мирных граждан и все акты терроризма. Кроме того, в тексте содержались призывы к безопасному освобождению заложников, беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, а также созданию условий для эвакуации гражданского населения.
Заседание ООН - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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24 октября, 19:18

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
 
В миреИзраильРоссияООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШАВасилий Небензя
 
 
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