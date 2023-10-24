https://ria.ru/20231024/rezolyutsiya-1905027461.html

Россия подготовила альтернативный проект резолюции по Израилю и Газе

Россия подготовила альтернативный проект резолюции по Израилю и Газе - РИА Новости, 24.10.2023

Россия подготовила альтернативный проект резолюции по Израилю и Газе

Москва разработала альтернативный американскому проект резолюции по израильско-палестинскому конфликту, заявил на заседании СБ ООН постпред России при... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T19:53

2023-10-24T19:53

2023-10-24T20:51

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

василий небензя

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ООН, 24 окт — РИА Новости. Москва разработала альтернативный американскому проект резолюции по израильско-палестинскому конфликту, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя."С тем чтобы Совет Безопасности все-таки смог реализовать свое предназначение, мы подготовили альтернативный проект резолюции, составленный на основе апробированного гуманитарного языка и вобравший важные элементы из американского, бразильского и первого российского проектов", — сказал он.Постпред России подчеркнул, что причин не одобрить этот проект у членов Совбеза нет. По его словам, это может произойти только в том случае, если прекращение и остановка нового витка насилия не входит в их планы.Небензя также попросил бразильское председательство поставить инициативу России на голосование сразу после США, "если, конечно, американские коллеги не предпочтут свой проект отозвать". Он подчеркнул, что Москва не поддержит документ Вашингтона, так как в нем нет пункта о необходимости прекращения огня.Согласно тексту, новый российский проект призывает:Кроме того, в документе осуждаются атака ХАМАС, произошедшая 7 октября, захват заложников, а также неизбирательные удары по мирному населению в секторе Газа.В минувшее воскресенье Соединенные Штаты распространили в Совбезе ООН проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины. В нем осуждаются действия ХАМАС, признается право Тель-Авива на самооборону, однако нет призыва к прекращению огня. Кроме того, там говорится о необходимости немедленного и безоговорочного освобождения заложников. Документ также призывает к соблюдению международного гуманитарного права, в том числе к защите гражданского населения.При этом ранее Вашингтон наложил вето на проект резолюции Бразилии. В нем содержался призыв отменить требование Израиля к жителям Газы переместиться на юг сектора. Также речь шла о необходимости объявления гуманитарных пауз.В прошлый вторник Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Согласно документу, также строго осуждались насилие и боевые действия в отношении мирных граждан и все акты терроризма. Кроме того, в тексте содержались призывы к безопасному освобождению заложников, беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, а также созданию условий для эвакуации гражданского населения.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231017/nebenzya-1903218822.html

https://ria.ru/20231023/slukhi-1904595523.html

https://ria.ru/20231024/otstavka-1905020897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, василий небензя