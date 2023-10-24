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Эксперт заявил о дефиците кадров в ресторанном бизнесе России - РИА Новости, 24.10.2023
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Туризм
 
11:43 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/restoran-1904877459.html
Эксперт заявил о дефиците кадров в ресторанном бизнесе России
Эксперт заявил о дефиците кадров в ресторанном бизнесе России - РИА Новости, 24.10.2023
Эксперт заявил о дефиците кадров в ресторанном бизнесе России
Ресторанный бизнес России страдает от дефицита кадров, который достиг уже порядка 30 процентов, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:43
2023-10-24T11:43
туризм
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Ресторанный бизнес России страдает от дефицита кадров, который достиг уже порядка 30 процентов, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов."В ресторанном бизнесе России серьезная проблема – нехватка кадров. Речь о всей цепочке от официантов до шеф-поваров", – сказал он на полях заседания Столыпинского клуба, посвященного дефициту трудовых ресурсов в России.Проблема эта, по его словам, чрезвычайно важна, поскольку без ее решения трудно всерьез говорить о развитии туризма в стране. "Ведь рестораны, кафе, разные точки общепита наряду с отелями являются основой туротрасли", – добавил эксперт.Оперативно ликвидировать возникший в ресторанном бизнесе дефицит кадров можно, по его мнению, с помощью мигрантов, прежде всего, из соседних с Россией стран."Но сегодня не 90-е годы, сейчас нам нужны не просто мигранты, а квалифицированные специалисты. Для этого миграцию необходимо конкретизировать, сделать понятной, по-настоящему рабочей, трудовой", – подчеркнул Миронов.В Киргизии, например, есть большое число квалифицированных поваров, заметил собеседник агентства. Одновременно, заключил он, в долгосрочной перспективе, необходимо заниматься подготовкой специалистов ресторанного бизнеса в наших учебных заведениях – техникумах и вузах.
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новости - туризм, россия, москва, ресторан
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Москва, Ресторан
Эксперт заявил о дефиците кадров в ресторанном бизнесе России

Эксперт: дефицит кадров в ресторанном бизнесе достиг 30 процентов

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкОфициант обслуживает посетителей в ресторане "Пушкин". Архивное фото
Официант обслуживает посетителей в ресторане Пушкин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Борис Бабанов
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Ресторанный бизнес России страдает от дефицита кадров, который достиг уже порядка 30 процентов, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
"В ресторанном бизнесе России серьезная проблема – нехватка кадров. Речь о всей цепочке от официантов до шеф-поваров", – сказал он на полях заседания Столыпинского клуба, посвященного дефициту трудовых ресурсов в России.
Проблема эта, по его словам, чрезвычайно важна, поскольку без ее решения трудно всерьез говорить о развитии туризма в стране. "Ведь рестораны, кафе, разные точки общепита наряду с отелями являются основой туротрасли", – добавил эксперт.
Оперативно ликвидировать возникший в ресторанном бизнесе дефицит кадров можно, по его мнению, с помощью мигрантов, прежде всего, из соседних с Россией стран.
"Но сегодня не 90-е годы, сейчас нам нужны не просто мигранты, а квалифицированные специалисты. Для этого миграцию необходимо конкретизировать, сделать понятной, по-настоящему рабочей, трудовой", – подчеркнул Миронов.
В Киргизии, например, есть большое число квалифицированных поваров, заметил собеседник агентства. Одновременно, заключил он, в долгосрочной перспективе, необходимо заниматься подготовкой специалистов ресторанного бизнеса в наших учебных заведениях – техникумах и вузах.
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