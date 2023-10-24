https://ria.ru/20231024/rech-1905022218.html

В Израиле назвали речь Гутерреша о нападении ХАМАС на страну шокирующей

В Израиле назвали речь Гутерреша о нападении ХАМАС на страну шокирующей - РИА Новости, 24.10.2023

В Израиле назвали речь Гутерреша о нападении ХАМАС на страну шокирующей

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал последнюю речь генерального секретаря ООН Антуниу Гутерреша на заседании СБ ООН шокирующей, а самого... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T19:24

2023-10-24T19:24

2023-10-24T19:24

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал последнюю речь генерального секретаря ООН Антуниу Гутерреша на заседании СБ ООН шокирующей, а самого генсека оторванным от реальности ближневосточного региона. Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш заявил, что нападение ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте, палестинский народ 56 лет подвергается оккупации. При этом, по его словам, недовольство палестинского народа не может оправдать ужасающие нападения ХАМАС. После этого глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что не будет встречаться с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и считает, что в регионе после атаки ХАМАС "нет места для сбалансированного подхода". "Шокирующая речь генерального секретаря ООН на заседании Совета Безопасности в то время, как по всему Израилю запускают ракеты, убедительно, вне всякого сомнения, доказала, что генсек полностью оторван от реальности в нашем регионе", - написал постпред в соцсети Х. Эрдан также назвал представителей ХАМАС "нацистами-террористами", а оценки Гутерреша счел "искаженными" и "аморальными". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231024/normalizatsiya-1905020522.html

https://ria.ru/20231024/otstavka-1905020897.html

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