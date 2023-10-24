https://ria.ru/20231024/razvedka-1904820933.html
Байден завершил мероприятие в Белом доме и ушел на совещание с разведкой
Байден завершил мероприятие в Белом доме и ушел на совещание с разведкой - РИА Новости, 24.10.2023
Байден завершил мероприятие в Белом доме и ушел на совещание с разведкой
Президент США Джо Байден после мероприятия в Белом доме отправился на совещание с разведкой. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T00:15
2023-10-24T00:15
2023-10-24T11:43
в мире
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901347630_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14c18fbf8989b82c49ebdef5449ef364.jpg
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден после мероприятия в Белом доме отправился на совещание с разведкой. "Прошу прощения, я должен отправиться в ситуационный центр, чтобы разобраться с другим вопросом", - сказал Байден, выступив в Белом доме по ситуации в экономике.Затем президент США ответил на несколько вопросов журналистов и удалился. Ситуационный центр управления разведкой расположен на нижнем этаже западного крыла Белого дома. Байден не завершал мероприятие экстренно, а удалился с него, закончив выступление.
https://ria.ru/20231023/bayden-1904817389.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901347630_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_49544a55c5df634dd994b65a4b33af79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
Байден завершил мероприятие в Белом доме и ушел на совещание с разведкой
Байден после мероприятия в Белом доме отправился на совещание с разведкой
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден после мероприятия в Белом доме отправился на совещание с разведкой.
«
"Прошу прощения, я должен отправиться в ситуационный центр, чтобы разобраться с другим вопросом", - сказал Байден, выступив в Белом доме по ситуации в экономике.
Затем президент США ответил на несколько вопросов журналистов и удалился.
Ситуационный центр управления разведкой расположен на нижнем этаже западного крыла Белого дома. Байден не завершал мероприятие экстренно, а удалился с него, закончив выступление.
В США отреагировали на выступление Байдена по Украине и Израилю