https://ria.ru/20231024/razvedka-1904820933.html

Байден завершил мероприятие в Белом доме и ушел на совещание с разведкой

Байден завершил мероприятие в Белом доме и ушел на совещание с разведкой - РИА Новости, 24.10.2023

Байден завершил мероприятие в Белом доме и ушел на совещание с разведкой

Президент США Джо Байден после мероприятия в Белом доме отправился на совещание с разведкой. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T00:15

2023-10-24T00:15

2023-10-24T11:43

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден после мероприятия в Белом доме отправился на совещание с разведкой. "Прошу прощения, я должен отправиться в ситуационный центр, чтобы разобраться с другим вопросом", - сказал Байден, выступив в Белом доме по ситуации в экономике.Затем президент США ответил на несколько вопросов журналистов и удалился. Ситуационный центр управления разведкой расположен на нижнем этаже западного крыла Белого дома. Байден не завершал мероприятие экстренно, а удалился с него, закончив выступление.

https://ria.ru/20231023/bayden-1904817389.html

сша

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в мире, сша, джо байден