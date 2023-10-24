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Байден завершил мероприятие в Белом доме и ушел на совещание с разведкой - РИА Новости, 24.10.2023
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00:15 24.10.2023 (обновлено: 11:43 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/razvedka-1904820933.html
Байден завершил мероприятие в Белом доме и ушел на совещание с разведкой
Байден завершил мероприятие в Белом доме и ушел на совещание с разведкой - РИА Новости, 24.10.2023
Байден завершил мероприятие в Белом доме и ушел на совещание с разведкой
Президент США Джо Байден после мероприятия в Белом доме отправился на совещание с разведкой. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T00:15
2023-10-24T11:43
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден после мероприятия в Белом доме отправился на совещание с разведкой. &quot;Прошу прощения, я должен отправиться в ситуационный центр, чтобы разобраться с другим вопросом&quot;, - сказал Байден, выступив в Белом доме по ситуации в экономике.Затем президент США ответил на несколько вопросов журналистов и удалился. Ситуационный центр управления разведкой расположен на нижнем этаже западного крыла Белого дома. Байден не завершал мероприятие экстренно, а удалился с него, закончив выступление.
https://ria.ru/20231023/bayden-1904817389.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден завершил мероприятие в Белом доме и ушел на совещание с разведкой

Байден после мероприятия в Белом доме отправился на совещание с разведкой

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден после мероприятия в Белом доме отправился на совещание с разведкой.
«

"Прошу прощения, я должен отправиться в ситуационный центр, чтобы разобраться с другим вопросом", - сказал Байден, выступив в Белом доме по ситуации в экономике.

Затем президент США ответил на несколько вопросов журналистов и удалился.
Ситуационный центр управления разведкой расположен на нижнем этаже западного крыла Белого дома. Байден не завершал мероприятие экстренно, а удалился с него, закончив выступление.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В США отреагировали на выступление Байдена по Украине и Израилю
23 октября, 23:29
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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