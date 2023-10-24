https://ria.ru/20231024/ranenie-1904993445.html

Житель Курской области пострадал при атаке украинского дрона

Житель Курской области пострадал при атаке украинского дрона - РИА Новости, 24.10.2023

Житель Курской области пострадал при атаке украинского дрона

Житель поселка Теткино в Курской области получил ранение при атаке украинского беспилотника, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T17:45

2023-10-24T17:45

2023-10-24T18:07

специальная военная операция на украине

глушковский район

курская область

украина

роман старовойт

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789379266_0:333:1280:1053_1920x0_80_0_0_6596640ad137fe69e88841a57870f902.jpg

ВОРОНЕЖ, 24 окт — РИА Новости. Житель поселка Теткино в Курской области получил ранение при атаке украинского беспилотника, сообщил глава региона Роман Старовойт."Сегодня днем в поселке Теткино Глушковского района с дрона ВСУ сброшено взрывное устройство. Пострадал житель, он получил легкое ранение", — написал он в Telegram-канале.Уточняется, что медики оказали мужчине помощь на месте и отпустили домой.Глушковский район, один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается атакам БПЛА и обстрелам со стороны Украины. В частности, накануне возле деревни Елизаветовка средства радиоэлектронной борьбы смогли посадить ударный беспилотник самолетного типа. После этого украинский дрон ликвидировали при помощи накладного взрывного устройства.В Курской, Брянской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20231024/donetsk-1904967195.html

глушковский район

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

глушковский район, курская область, украина, роман старовойт, вооруженные силы украины, происшествия