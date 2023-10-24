Рейтинг@Mail.ru
Житель Курской области пострадал при атаке украинского дрона - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 24.10.2023 (обновлено: 18:07 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/ranenie-1904993445.html
Житель Курской области пострадал при атаке украинского дрона
Житель Курской области пострадал при атаке украинского дрона - РИА Новости, 24.10.2023
Житель Курской области пострадал при атаке украинского дрона
Житель поселка Теткино в Курской области получил ранение при атаке украинского беспилотника, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:45
2023-10-24T18:07
специальная военная операция на украине
глушковский район
курская область
украина
роман старовойт
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789379266_0:333:1280:1053_1920x0_80_0_0_6596640ad137fe69e88841a57870f902.jpg
ВОРОНЕЖ, 24 окт — РИА Новости. Житель поселка Теткино в Курской области получил ранение при атаке украинского беспилотника, сообщил глава региона Роман Старовойт."Сегодня днем в поселке Теткино Глушковского района с дрона ВСУ сброшено взрывное устройство. Пострадал житель, он получил легкое ранение", — написал он в Telegram-канале.Уточняется, что медики оказали мужчине помощь на месте и отпустили домой.Глушковский район, один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается атакам БПЛА и обстрелам со стороны Украины. В частности, накануне возле деревни Елизаветовка средства радиоэлектронной борьбы смогли посадить ударный беспилотник самолетного типа. После этого украинский дрон ликвидировали при помощи накладного взрывного устройства.В Курской, Брянской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20231024/donetsk-1904967195.html
глушковский район
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789379266_0:159:1280:1119_1920x0_80_0_0_a9f5cbee490020d965896802d5ce6444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
глушковский район, курская область, украина, роман старовойт, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Глушковский район, Курская область, Украина, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Житель Курской области пострадал при атаке украинского дрона

Житель поселка Теткино Курской области пострадал при атаке украинского дрона

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 24 окт — РИА Новости. Житель поселка Теткино в Курской области получил ранение при атаке украинского беспилотника, сообщил глава региона Роман Старовойт.
«
"Сегодня днем в поселке Теткино Глушковского района с дрона ВСУ сброшено взрывное устройство. Пострадал житель, он получил легкое ранение", — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что медики оказали мужчине помощь на месте и отпустили домой.
Глушковский район, один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается атакам БПЛА и обстрелам со стороны Украины. В частности, накануне возле деревни Елизаветовка средства радиоэлектронной борьбы смогли посадить ударный беспилотник самолетного типа. После этого украинский дрон ликвидировали при помощи накладного взрывного устройства.
В Курской, Брянской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
При обстреле Донецка ранен мирный житель
24 октября, 16:19
 
Специальная военная операция на УкраинеГлушковский районКурская областьУкраинаРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала