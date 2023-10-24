https://ria.ru/20231024/ranenie-1904993445.html
Житель Курской области пострадал при атаке украинского дрона
Житель Курской области пострадал при атаке украинского дрона - РИА Новости, 24.10.2023
Житель Курской области пострадал при атаке украинского дрона
Житель поселка Теткино в Курской области получил ранение при атаке украинского беспилотника, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:45
2023-10-24T17:45
2023-10-24T18:07
специальная военная операция на украине
глушковский район
курская область
украина
роман старовойт
вооруженные силы украины
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 24 окт — РИА Новости. Житель поселка Теткино в Курской области получил ранение при атаке украинского беспилотника, сообщил глава региона Роман Старовойт."Сегодня днем в поселке Теткино Глушковского района с дрона ВСУ сброшено взрывное устройство. Пострадал житель, он получил легкое ранение", — написал он в Telegram-канале.Уточняется, что медики оказали мужчине помощь на месте и отпустили домой.Глушковский район, один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается атакам БПЛА и обстрелам со стороны Украины. В частности, накануне возле деревни Елизаветовка средства радиоэлектронной борьбы смогли посадить ударный беспилотник самолетного типа. После этого украинский дрон ликвидировали при помощи накладного взрывного устройства.В Курской, Брянской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20231024/donetsk-1904967195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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глушковский район, курская область, украина, роман старовойт, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Глушковский район, Курская область, Украина, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Житель Курской области пострадал при атаке украинского дрона
Житель поселка Теткино Курской области пострадал при атаке украинского дрона