https://ria.ru/20231024/ramasvami-1904996742.html

Рамасвами: американцы заслуживают правительство, которое не будет им врать

Рамасвами: американцы заслуживают правительство, которое не будет им врать - РИА Новости, 24.10.2023

Рамасвами: американцы заслуживают правительство, которое не будет им врать

Американцы заслуживают такое правительство, которое прекратит врать собственному народу, в том числе о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T17:55

2023-10-24T17:55

2023-10-24T17:56

в мире

россия

дональд трамп

украина

вашингтон (штат)

хантер байден

вивек рамасвами

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900910146_0:234:3071:1961_1920x0_80_0_0_277d498736f13da0879a223c64c08c5e.jpg

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Американцы заслуживают такое правительство, которое прекратит врать собственному народу, в том числе о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, а также о взятках сына нынешнего главы государства Хантера Байдена и том, как просаживаются на Украине передаваемые Вашингтоном Киеву деньги, считает кандидат в президенты от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами. "Мы заслуживаем правительство, которое прекратит врать своему народу и попросту открыто расскажет о том, что мы знаем, а чего нет", - написал он в социальной сети Х. В частности, Рамасвами указал на необходимость рассказать американцам правду об оружии массового поражения в Ираке, а также о сфабрикованном деле, связанном с якобы вмешательством России в выборы президента США, на которых в 2016 году победил Дональд Трамп. Также кандидат считает необходимым раскрыть правду о происхождении COVID-19, взятках Хантера Байдена, и том, как американские доллары "просаживаются на Украине". "Мы можем вынести правду. И мы заслуживаем правительство, которое представит нам ее", - резюмировал он. В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей кандидата и его помощников с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме.

https://ria.ru/20231024/mask-1904976496.html

https://ria.ru/20231024/kontrnastuplenie-1904889624.html

россия

украина

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, дональд трамп, украина, вашингтон (штат), хантер байден, вивек рамасвами