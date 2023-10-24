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Рамасвами: американцы заслуживают правительство, которое не будет им врать - РИА Новости, 24.10.2023
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17:55 24.10.2023 (обновлено: 17:56 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/ramasvami-1904996742.html
Рамасвами: американцы заслуживают правительство, которое не будет им врать
Рамасвами: американцы заслуживают правительство, которое не будет им врать - РИА Новости, 24.10.2023
Рамасвами: американцы заслуживают правительство, которое не будет им врать
Американцы заслуживают такое правительство, которое прекратит врать собственному народу, в том числе о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:55
2023-10-24T17:56
в мире
россия
дональд трамп
украина
вашингтон (штат)
хантер байден
вивек рамасвами
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Американцы заслуживают такое правительство, которое прекратит врать собственному народу, в том числе о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, а также о взятках сына нынешнего главы государства Хантера Байдена и том, как просаживаются на Украине передаваемые Вашингтоном Киеву деньги, считает кандидат в президенты от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами. "Мы заслуживаем правительство, которое прекратит врать своему народу и попросту открыто расскажет о том, что мы знаем, а чего нет", - написал он в социальной сети Х. В частности, Рамасвами указал на необходимость рассказать американцам правду об оружии массового поражения в Ираке, а также о сфабрикованном деле, связанном с якобы вмешательством России в выборы президента США, на которых в 2016 году победил Дональд Трамп. Также кандидат считает необходимым раскрыть правду о происхождении COVID-19, взятках Хантера Байдена, и том, как американские доллары "просаживаются на Украине". "Мы можем вынести правду. И мы заслуживаем правительство, которое представит нам ее", - резюмировал он. В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей кандидата и его помощников с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме.
https://ria.ru/20231024/mask-1904976496.html
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в мире, россия, дональд трамп, украина, вашингтон (штат), хантер байден, вивек рамасвами
В мире, Россия, Дональд Трамп, Украина, Вашингтон (штат), Хантер Байден, Вивек Рамасвами
Рамасвами: американцы заслуживают правительство, которое не будет им врать

Рамасвами: американцы заслуживают такое правительство, которое не будет им врать

© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами
Кандидат в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Американцы заслуживают такое правительство, которое прекратит врать собственному народу, в том числе о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, а также о взятках сына нынешнего главы государства Хантера Байдена и том, как просаживаются на Украине передаваемые Вашингтоном Киеву деньги, считает кандидат в президенты от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами.
«
"Мы заслуживаем правительство, которое прекратит врать своему народу и попросту открыто расскажет о том, что мы знаем, а чего нет", - написал он в социальной сети Х.
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В частности, Рамасвами указал на необходимость рассказать американцам правду об оружии массового поражения в Ираке, а также о сфабрикованном деле, связанном с якобы вмешательством России в выборы президента США, на которых в 2016 году победил Дональд Трамп. Также кандидат считает необходимым раскрыть правду о происхождении COVID-19, взятках Хантера Байдена, и том, как американские доллары "просаживаются на Украине".
«
"Мы можем вынести правду. И мы заслуживаем правительство, которое представит нам ее", - резюмировал он.
В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей кандидата и его помощников с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме.
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В миреРоссияДональд ТрампУкраинаВашингтон (штат)Хантер БайденВивек Рамасвами
 
 
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