Рамасвами: американцы заслуживают правительство, которое не будет им врать
Рамасвами: американцы заслуживают такое правительство, которое не будет им врать
© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Американцы заслуживают такое правительство, которое прекратит врать собственному народу, в том числе о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, а также о взятках сына нынешнего главы государства Хантера Байдена и том, как просаживаются на Украине передаваемые Вашингтоном Киеву деньги, считает кандидат в президенты от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами.
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"Мы заслуживаем правительство, которое прекратит врать своему народу и попросту открыто расскажет о том, что мы знаем, а чего нет", - написал он в социальной сети Х.
В частности, Рамасвами указал на необходимость рассказать американцам правду об оружии массового поражения в Ираке, а также о сфабрикованном деле, связанном с якобы вмешательством России в выборы президента США, на которых в 2016 году победил Дональд Трамп. Также кандидат считает необходимым раскрыть правду о происхождении COVID-19, взятках Хантера Байдена, и том, как американские доллары "просаживаются на Украине".
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"Мы можем вынести правду. И мы заслуживаем правительство, которое представит нам ее", - резюмировал он.
В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей кандидата и его помощников с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме.