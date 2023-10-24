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"Русские сделали выводы". В США раскрыли, что случилось с ATACMS на Украине
"Русские сделали выводы". В США раскрыли, что случилось с ATACMS на Украине - РИА Новости, 25.10.2023
"Русские сделали выводы". В США раскрыли, что случилось с ATACMS на Украине
Российская армия справляется с ATACMS так же, как и со снарядами HIMARS и крылатыми ракетами Storm Shadow, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-24T22:27
2023-10-24T22:27
2023-10-25T07:37
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российская армия справляется с ATACMS так же, как и со снарядами HIMARS и крылатыми ракетами Storm Shadow, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Помните про HIMARS и Storm Shadow? Русские сделали выводы <…> и разобрались с ними. Мы не слышим о них в последнее время", — заметил эксперт.По его словам, то же самое происходит и с ATACMS, переданными ВСУ, — их осталось совсем мало."США отправили около 12 штук, осталось всего лишь три. Поиск чудо-оружия привел к тому, что игнорируются самые базовые составляющие войны — наличие обученного персонала и стратегия. У Украины нет ни того ни другого", — резюмировал Джонсон.Ранее в США подтвердили, что недавно передали ВСУ ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров. По информации СМИ, Киев получил не менее дюжины таких ракет.Президент Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие, конечно, создает дополнительную угрозу. Но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения оно не в состоянии, подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20231024/vsu-1905017462.html
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политика, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Политика, Украина, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Русские сделали выводы". В США раскрыли, что случилось с ATACMS на Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ опустошают запасы ATACMS из-за тактики россиян