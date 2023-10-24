https://ria.ru/20231024/rakety-1904892147.html

В Кремле ответили на заявление Трампа о краже чертежей "супер-пупер-ракеты"

В Кремле ответили на заявление Трампа о краже чертежей "супер-пупер-ракеты" - РИА Новости, 24.10.2023

В Кремле ответили на заявление Трампа о краже чертежей "супер-пупер-ракеты"

У России есть свои "прекрасные ракеты, не имеющие аналогов в мире", так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа о... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:35

2023-10-24T12:35

2023-10-24T14:37

россия

безопасность

сша

дональд трамп

дмитрий песков

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328952_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_468770e8ef057faec0754e32a7d781b1.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. У России есть свои "прекрасные ракеты, не имеющие аналогов в мире", так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа о "краже чертежей" у США."У нас есть своя ракета, прекрасная ракета. Я затрудняюсь сказать, укладывается ли наша ракета в понимание господина Трампа как "супер-пупер". Но хорошая ракета, не имеющая пока аналогов в мире, и причем не одна", — сказал представитель Кремля.Накануне экс-президент США на митинге в штате Нью-Гемпшир заявил, что в период администрации Барака Обамы Россия якобы украла у американцев чертежи "супер-пупер-ракеты, которая летает супербыстро".Какие системы имел в виду Трамп, неясно.В 2018 году президент России Владимир Путин впервые публично заявил об испытаниях ракетного комплекса "Кинжал". В мае этого Минобороны сообщило об успешном применении сверхзвуковых ракет в ходе военной операции на Украине — ими был уничтожен ЗРК Patriot в Киеве.

https://ria.ru/20231024/ssha-1904880519.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, сша, дональд трамп, дмитрий песков, технологии