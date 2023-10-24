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В Кремле ответили на заявление Трампа о краже чертежей "супер-пупер-ракеты" - РИА Новости, 24.10.2023
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12:35 24.10.2023 (обновлено: 14:37 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/rakety-1904892147.html
В Кремле ответили на заявление Трампа о краже чертежей "супер-пупер-ракеты"
В Кремле ответили на заявление Трампа о краже чертежей "супер-пупер-ракеты" - РИА Новости, 24.10.2023
В Кремле ответили на заявление Трампа о краже чертежей "супер-пупер-ракеты"
У России есть свои "прекрасные ракеты, не имеющие аналогов в мире", так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа о... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:35
2023-10-24T14:37
россия
безопасность
сша
дональд трамп
дмитрий песков
технологии
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. У России есть свои "прекрасные ракеты, не имеющие аналогов в мире", так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа о "краже чертежей" у США."У нас есть своя ракета, прекрасная ракета. Я затрудняюсь сказать, укладывается ли наша ракета в понимание господина Трампа как "супер-пупер". Но хорошая ракета, не имеющая пока аналогов в мире, и причем не одна", — сказал представитель Кремля.Накануне экс-президент США на митинге в штате Нью-Гемпшир заявил, что в период администрации Барака Обамы Россия якобы украла у американцев чертежи "супер-пупер-ракеты, которая летает супербыстро".Какие системы имел в виду Трамп, неясно.В 2018 году президент России Владимир Путин впервые публично заявил об испытаниях ракетного комплекса "Кинжал". В мае этого Минобороны сообщило об успешном применении сверхзвуковых ракет в ходе военной операции на Украине — ими был уничтожен ЗРК Patriot в Киеве.
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россия, безопасность, сша, дональд трамп, дмитрий песков, технологии
Россия, Безопасность, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Технологии
В Кремле ответили на заявление Трампа о краже чертежей "супер-пупер-ракеты"

Песков напомнил о российских ракетах после слов Трампа о краже чертежей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. У России есть свои "прекрасные ракеты, не имеющие аналогов в мире", так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа о "краже чертежей" у США.
"У нас есть своя ракета, прекрасная ракета. Я затрудняюсь сказать, укладывается ли наша ракета в понимание господина Трампа как "супер-пупер". Но хорошая ракета, не имеющая пока аналогов в мире, и причем не одна", — сказал представитель Кремля.
Накануне экс-президент США на митинге в штате Нью-Гемпшир заявил, что в период администрации Барака Обамы Россия якобы украла у американцев чертежи "супер-пупер-ракеты, которая летает супербыстро".
Какие системы имел в виду Трамп, неясно.
В 2018 году президент России Владимир Путин впервые публично заявил об испытаниях ракетного комплекса "Кинжал". В мае этого Минобороны сообщило об успешном применении сверхзвуковых ракет в ходе военной операции на Украине — ими был уничтожен ЗРК Patriot в Киеве.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
США пытались украсть чертежи "супер-пупер-ракет" у России, заявил эксперт
24 октября, 11:55
 
РоссияБезопасностьСШАДональд ТрампДмитрий ПесковТехнологии
 
 
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