Рейтинг@Mail.ru
В Кремле отреагировали на слухи о проблемах со здоровьем у Путина - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 24.10.2023 (обновлено: 13:21 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/putin-1904891426.html
В Кремле отреагировали на слухи о проблемах со здоровьем у Путина
В Кремле отреагировали на слухи о проблемах со здоровьем у Путина - РИА Новости, 24.10.2023
В Кремле отреагировали на слухи о проблемах со здоровьем у Путина
Разговоры о проблемах со здоровьем у Владимира Путина — очередная утка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:34
2023-10-24T13:21
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Разговоры о проблемах со здоровьем у Владимира Путина — очередная утка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."С ним все хорошо, это очередная утка, абсолютно", — сказал представитель Кремля.Так он ответил на просьбу прокомментировать информацию из зарубежных СМИ о том, что у российского лидера якобы были "проблемы с сердцем".Кроме того, Песков назвал абсурдными и лживыми утверждения о наличии у Путина двойников. По его словам, они не вызывают ничего, кроме улыбки.
https://ria.ru/20221229/kadyrov-1842320137.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, политика, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле отреагировали на слухи о проблемах со здоровьем у Путина

Песков назвал слухи о проблемах со здоровьем у Путина очередной уткой

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Разговоры о проблемах со здоровьем у Владимира Путина — очередная утка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"С ним все хорошо, это очередная утка, абсолютно", — сказал представитель Кремля.
Так он ответил на просьбу прокомментировать информацию из зарубежных СМИ о том, что у российского лидера якобы были "проблемы с сердцем".
Кроме того, Песков назвал абсурдными и лживыми утверждения о наличии у Путина двойников. По его словам, они не вызывают ничего, кроме улыбки.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Кадыров опроверг слухи о своей болезни
29 декабря 2022, 18:29
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала