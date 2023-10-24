https://ria.ru/20231024/putin-1904891426.html
В Кремле отреагировали на слухи о проблемах со здоровьем у Путина
В Кремле отреагировали на слухи о проблемах со здоровьем у Путина - РИА Новости, 24.10.2023
В Кремле отреагировали на слухи о проблемах со здоровьем у Путина
Разговоры о проблемах со здоровьем у Владимира Путина — очередная утка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:34
2023-10-24T12:34
2023-10-24T13:21
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Разговоры о проблемах со здоровьем у Владимира Путина — очередная утка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."С ним все хорошо, это очередная утка, абсолютно", — сказал представитель Кремля.Так он ответил на просьбу прокомментировать информацию из зарубежных СМИ о том, что у российского лидера якобы были "проблемы с сердцем".Кроме того, Песков назвал абсурдными и лживыми утверждения о наличии у Путина двойников. По его словам, они не вызывают ничего, кроме улыбки.
https://ria.ru/20221229/kadyrov-1842320137.html
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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле отреагировали на слухи о проблемах со здоровьем у Путина
Песков назвал слухи о проблемах со здоровьем у Путина очередной уткой
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Разговоры о проблемах со здоровьем у Владимира Путина — очередная утка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"С ним все хорошо, это очередная утка, абсолютно", — сказал представитель Кремля.
Так он ответил на просьбу прокомментировать информацию из зарубежных СМИ о том, что у российского лидера якобы были "проблемы с сердцем".
Кроме того, Песков назвал абсурдными и лживыми утверждения о наличии у Путина двойников. По его словам, они не вызывают ничего, кроме улыбки.
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