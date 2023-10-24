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Путин во вторник примет Мантурова и проведет международный разговор - РИА Новости, 24.10.2023
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12:31 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/putin-1904890674.html
Путин во вторник примет Мантурова и проведет международный разговор
Путин во вторник примет Мантурова и проведет международный разговор - РИА Новости, 24.10.2023
Путин во вторник примет Мантурова и проведет международный разговор
Президент РФ Владимир Путин во вторник обсудит вопросы промышленности и производства с вице-премьером - министром промышленности РФ Денисом Мантуровым, также... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:31
2023-10-24T12:31
политика
россия
владимир путин
денис мантуров
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник обсудит вопросы промышленности и производства с вице-премьером - министром промышленности РФ Денисом Мантуровым, также возможен международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В середине дня (Путин) встретится с Мантуровым - вице-премьером. В первую очередь речь пойдет о вопросах, связанных с промышленностью, с производством в разных его аспектах. Об этом обо всем будет докладывать Мантуров. Много встреч непубличного характера сегодня у президента, и во второй половине дня, уже ближе к вечеру, мы ожидаем международный разговор. Расскажем вам о нем после того, как он состоится", - сообщил Песков.
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политика, россия, владимир путин, денис мантуров, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Дмитрий Песков
Путин во вторник примет Мантурова и проведет международный разговор

Песков: Путин во вторник примет Мантурова и проведет международный разговор

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник обсудит вопросы промышленности и производства с вице-премьером - министром промышленности РФ Денисом Мантуровым, также возможен международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В середине дня (Путин) встретится с Мантуровым - вице-премьером. В первую очередь речь пойдет о вопросах, связанных с промышленностью, с производством в разных его аспектах. Об этом обо всем будет докладывать Мантуров. Много встреч непубличного характера сегодня у президента, и во второй половине дня, уже ближе к вечеру, мы ожидаем международный разговор. Расскажем вам о нем после того, как он состоится", - сообщил Песков.
Слишком долго. Путин раскритиковал министра промышленности Мантурова - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
В Кремле прокомментировали критику Путина в адрес Мантурова
11 января, 17:15
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДенис МантуровДмитрий Песков
 
 
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