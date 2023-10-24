https://ria.ru/20231024/putin-1904890674.html

Путин во вторник примет Мантурова и проведет международный разговор

Путин во вторник примет Мантурова и проведет международный разговор - РИА Новости, 24.10.2023

Путин во вторник примет Мантурова и проведет международный разговор

Президент РФ Владимир Путин во вторник обсудит вопросы промышленности и производства с вице-премьером - министром промышленности РФ Денисом Мантуровым, также... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:31

2023-10-24T12:31

2023-10-24T12:31

политика

россия

владимир путин

денис мантуров

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник обсудит вопросы промышленности и производства с вице-премьером - министром промышленности РФ Денисом Мантуровым, также возможен международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В середине дня (Путин) встретится с Мантуровым - вице-премьером. В первую очередь речь пойдет о вопросах, связанных с промышленностью, с производством в разных его аспектах. Об этом обо всем будет докладывать Мантуров. Много встреч непубличного характера сегодня у президента, и во второй половине дня, уже ближе к вечеру, мы ожидаем международный разговор. Расскажем вам о нем после того, как он состоится", - сообщил Песков.

https://ria.ru/20230111/kritika-1844191487.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, денис мантуров, дмитрий песков