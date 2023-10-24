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Путин назвал одно из приоритетных направлений здравоохранения - РИА Новости, 24.10.2023
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09:47 24.10.2023 (обновлено: 09:48 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/putin-1904851386.html
Путин назвал одно из приоритетных направлений здравоохранения
Путин назвал одно из приоритетных направлений здравоохранения - РИА Новости, 24.10.2023
Путин назвал одно из приоритетных направлений здравоохранения
Хирургия по праву считается одним из приоритетных, ключевых направлений отечественного здравоохранения, многие из хирургов достойно выполняют свой врачебный... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:47
2023-10-24T09:48
общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Хирургия по праву считается одним из приоритетных, ключевых направлений отечественного здравоохранения, многие из хирургов достойно выполняют свой врачебный долг, сохраняя здоровье и жизнь участников специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. Соответствующее приветствие он направил участникам XV Съезда хирургов России и IX Конгресса московских хирургов. "Приветствую вас на открытии XV Съезда хирургов России и IX Конгресса московских хирургов. Ваши встречи неизменно отличаются актуальностью заявленных тем, объединяют на своей площадке ведущих учёных, врачей, медицинских сестер из разных регионов страны и зарубежных государств. Столь солидный состав участников, насыщенная программа форума, включающая прямые трансляции сложнейших операций - позволяют вам обсудить с коллегами насущные отраслевые проблемы, обменяться накопленным опытом, оценить важность широкого внедрения в практическую хирургию передовых, инновационных технологий и результатов научных исследований", - сказал Путин, слова которого зачитал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Президент подчеркнул, что хирургия по праву считается одним из приоритетных, ключевых направлений отечественного здравоохранения. "Лучших представителей вашего профессионального сообщества неизменно отличает не только высочайшая компетентность, но и неординарные личные, человеческие качества - душевная щедрость, чуткость, готовность всегда прийти на помощь. Знаю, что и сегодня многие из вас, проявляя бесстрашие и мужество, достойно выполняют свой врачебный долг, сохраняя здоровье и жизнь участников специальной военной операции. Желаю вам плодотворных, конструктивных дискуссий и всего самого доброго", - отметил Путин.
https://ria.ru/20231019/lekarstva-1903832496.html
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общество, россия, михаил мурашко, владимир путин
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Путин назвал одно из приоритетных направлений здравоохранения

Путин: хирургия считается одним из приоритетных направлений здравоохранения

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Хирургия по праву считается одним из приоритетных, ключевых направлений отечественного здравоохранения, многие из хирургов достойно выполняют свой врачебный долг, сохраняя здоровье и жизнь участников специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.
Соответствующее приветствие он направил участникам XV Съезда хирургов России и IX Конгресса московских хирургов.
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"Приветствую вас на открытии XV Съезда хирургов России и IX Конгресса московских хирургов. Ваши встречи неизменно отличаются актуальностью заявленных тем, объединяют на своей площадке ведущих учёных, врачей, медицинских сестер из разных регионов страны и зарубежных государств. Столь солидный состав участников, насыщенная программа форума, включающая прямые трансляции сложнейших операций - позволяют вам обсудить с коллегами насущные отраслевые проблемы, обменяться накопленным опытом, оценить важность широкого внедрения в практическую хирургию передовых, инновационных технологий и результатов научных исследований", - сказал Путин, слова которого зачитал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Президент подчеркнул, что хирургия по праву считается одним из приоритетных, ключевых направлений отечественного здравоохранения.
"Лучших представителей вашего профессионального сообщества неизменно отличает не только высочайшая компетентность, но и неординарные личные, человеческие качества - душевная щедрость, чуткость, готовность всегда прийти на помощь. Знаю, что и сегодня многие из вас, проявляя бесстрашие и мужество, достойно выполняют свой врачебный долг, сохраняя здоровье и жизнь участников специальной военной операции. Желаю вам плодотворных, конструктивных дискуссий и всего самого доброго", - отметил Путин.
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