https://ria.ru/20231024/putin-1904830030.html

"Серьезная опасность". На Западе забили тревогу из-за "удара" Путина по США

"Серьезная опасность". На Западе забили тревогу из-за "удара" Путина по США - РИА Новости, 24.10.2023

"Серьезная опасность". На Западе забили тревогу из-за "удара" Путина по США

Визит президента России Владимира Путина в Китай нанес США большой вред, написал обозреватель Daily Express Пол Уизерс. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T03:55

2023-10-24T03:55

2023-10-24T15:44

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китай

владимир путин

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай нанес США большой вред, написал обозреватель Daily Express Пол Уизерс."США в серьезной опасности. Они могут лишиться звания мирового гегемона, так как Владимир Путин и Си Цзиньпин совместными усилиями пытаются изменить глобальное соотношение сил", — говорится в статье.Журналист также привел мнение британского эксперта Эндрю Сандерса, который заявил, что поездка президента России в Китай "создает значительные проблемы для Америки"."США могут стать главной жертвой все более тесных взаимоотношений между Россией и Китаем", — добавил Сандерс.Ранее издание South China Morning Post отмечало, что все больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком.Во время визита в Китай президент России посоветовал США научиться уважать других и уметь искать компромиссы. Поездка Владимира Путина в КНР проходила с 17 по 18 октября. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231023/istoriya-1904572400.html

https://ria.ru/20231023/udar-1904575305.html

россия

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, китай, владимир путин, великобритания