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"Серьезная опасность". На Западе забили тревогу из-за "удара" Путина по США - РИА Новости, 24.10.2023
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03:55 24.10.2023 (обновлено: 15:44 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/putin-1904830030.html
"Серьезная опасность". На Западе забили тревогу из-за "удара" Путина по США
"Серьезная опасность". На Западе забили тревогу из-за "удара" Путина по США - РИА Новости, 24.10.2023
"Серьезная опасность". На Западе забили тревогу из-за "удара" Путина по США
Визит президента России Владимира Путина в Китай нанес США большой вред, написал обозреватель Daily Express Пол Уизерс. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T03:55
2023-10-24T15:44
в мире
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай нанес США большой вред, написал обозреватель Daily Express Пол Уизерс."США в серьезной опасности. Они могут лишиться звания мирового гегемона, так как Владимир Путин и Си Цзиньпин совместными усилиями пытаются изменить глобальное соотношение сил", — говорится в статье.Журналист также привел мнение британского эксперта Эндрю Сандерса, который заявил, что поездка президента России в Китай "создает значительные проблемы для Америки"."США могут стать главной жертвой все более тесных взаимоотношений между Россией и Китаем", — добавил Сандерс.Ранее издание South China Morning Post отмечало, что все больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком.Во время визита в Китай президент России посоветовал США научиться уважать других и уметь искать компромиссы. Поездка Владимира Путина в КНР проходила с 17 по 18 октября. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231023/istoriya-1904572400.html
https://ria.ru/20231023/udar-1904575305.html
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в мире, россия, сша, китай, владимир путин, великобритания
В мире, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Великобритания
"Серьезная опасность". На Западе забили тревогу из-за "удара" Путина по США

Обозреватель DE Пол Уизерс: у США начались проблемы из-за визита Путина в Китай

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай нанес США большой вред, написал обозреватель Daily Express Пол Уизерс.
«
"США в серьезной опасности. Они могут лишиться звания мирового гегемона, так как Владимир Путин и Си Цзиньпин совместными усилиями пытаются изменить глобальное соотношение сил", — говорится в статье.
Журналист также привел мнение британского эксперта Эндрю Сандерса, который заявил, что поездка президента России в Китай "создает значительные проблемы для Америки".
"США могут стать главной жертвой все более тесных взаимоотношений между Россией и Китаем", — добавил Сандерс.
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Ранее издание South China Morning Post отмечало, что все больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком.
Во время визита в Китай президент России посоветовал США научиться уважать других и уметь искать компромиссы. Поездка Владимира Путина в КНР проходила с 17 по 18 октября.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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