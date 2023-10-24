https://ria.ru/20231024/puteshestviya-1904920942.html
Решетников рассказал, что нужно для роста турпотока между странами БРИКС
Решетников рассказал, что нужно для роста турпотока между странами БРИКС - РИА Новости, 24.10.2023
Решетников рассказал, что нужно для роста турпотока между странами БРИКС
Турпоток из БРИКС в Россию в 2024 году составит два миллиона граждан, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе встречи министров... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T15:28
2023-10-24T15:28
2023-10-24T15:28
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Турпоток из БРИКС в Россию в 2024 году составит два миллиона граждан, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе встречи министров туризма стран БРИКС. "Россия всегда была и остается открытой для путешественников из разных стран. После COVID-19 наша страна восстановила прямое авиасообщение с 40 государствами, в том числе с Индией и Китаем. Сейчас необходимо сформировать удобные стыковые рейсы между Россией, Бразилией и ЮАР", — сказал Решетников.Министр также выразил уверенность, что уже в следующем году "турпоток из стран БРИКС в Россию достигнет более двух миллионов поездок". В Минэкономразвития отметили, что чиновник также обозначил туристические приоритеты председательства России в БРИКС в 2024 году. В их числе — подготовка единого турпродукта для стран, входящих в организацию, и выработка стратегии продвижения туристического потенциала России в "пятерке", гармонизация стандартов турсектора, разработка совместных цифровых решений для комфортного пребывания гостей из стран БРИКС на территории этих государств. В министерстве сообщили, что в 2022 году средняя доля туризма в ВВП стран БРИКС достигла 4,8 процента.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, максим решетников, россия, бразилия, юар, брикс
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Максим Решетников, Россия, Бразилия, ЮАР, БРИКС
Решетников рассказал, что нужно для роста турпотока между странами БРИКС
МЭР: нужно запустить удобные стыковочные рейсы между Россией, Бразилией и ЮАР
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Турпоток из БРИКС в Россию в 2024 году составит два миллиона граждан, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе встречи министров туризма стран БРИКС.
"Россия всегда была и остается открытой для путешественников из разных стран. После COVID-19 наша страна восстановила прямое авиасообщение с 40 государствами, в том числе с Индией
и Китаем
. Сейчас необходимо сформировать удобные стыковые рейсы между Россией, Бразилией
и ЮАР", — сказал Решетников.
Министр также выразил уверенность, что уже в следующем году "турпоток из стран БРИКС в Россию достигнет более двух миллионов поездок".
В Минэкономразвития отметили, что чиновник также обозначил туристические приоритеты председательства России в БРИКС в 2024 году. В их числе — подготовка единого турпродукта для стран, входящих в организацию, и выработка стратегии продвижения туристического потенциала России в "пятерке", гармонизация стандартов турсектора, разработка совместных цифровых решений для комфортного пребывания гостей из стран БРИКС на территории этих государств.
В министерстве сообщили, что в 2022 году средняя доля туризма в ВВП стран БРИКС достигла 4,8 процента.
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