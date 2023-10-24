https://ria.ru/20231024/protest-1905021448.html
МИД Армении выразил протест послу России из-за передачи на Первом канале
МИД Армении выразил протест послу России из-за передачи на Первом канале - РИА Новости, 25.10.2023
МИД Армении выразил протест послу России из-за передачи на Первом канале
Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, где вручили ноту протеста из-за программы на российском телевидении, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-24T19:20
2023-10-24T19:20
2023-10-25T00:25
россия
армения
сергей копыркин
ереван
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894774131_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_5a2deef64593ca8c1f08145a39bba384.jpg
ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости. Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, где вручили ноту протеста из-за программы на российском телевидении, сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства."В МИД Армении был вызван посол Российской Федерации в Армении С. П. Копыркин. В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста", — говорится в сообщении.Отмечается, что поводом для демарша стала телепрограмма, которая вышла в эфир 23 октября на Первом канале. В ней, по мнению армянской стороны, были допущены оскорбительные и неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных чиновников Армении.Что это была за передача, и о каких официальных лицах идет речь, в МИД не уточнили.
https://ria.ru/20231010/pashinyan-1901884892.html
россия
армения
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894774131_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_267239edfea51ea52d2ba0b9da76d167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, сергей копыркин, ереван, в мире
Россия, Армения, Сергей Копыркин, Ереван, В мире
МИД Армении выразил протест послу России из-за передачи на Первом канале
Посла России вызвали в МИД Армении из-за высказываний в эфире Первого канала
ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости.
Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, где вручили ноту протеста из-за программы на российском телевидении, сообщила пресс-служба
армянского внешнеполитического ведомства.
"В МИД Армении был вызван посол Российской Федерации в Армении С. П. Копыркин. В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста", — говорится в сообщении.
Отмечается, что поводом для демарша стала телепрограмма, которая вышла в эфир 23 октября на Первом канале. В ней, по мнению армянской стороны, были допущены оскорбительные и неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных чиновников Армении.
Что это была за передача, и о каких официальных лицах идет речь, в МИД не уточнили.
Пашинян заявил, что Армения ничего не аннулировала в отношениях с Россией