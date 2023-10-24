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МИД Армении выразил протест послу России из-за передачи на Первом канале - РИА Новости, 25.10.2023
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19:20 24.10.2023 (обновлено: 00:25 25.10.2023)
https://ria.ru/20231024/protest-1905021448.html
МИД Армении выразил протест послу России из-за передачи на Первом канале
МИД Армении выразил протест послу России из-за передачи на Первом канале - РИА Новости, 25.10.2023
МИД Армении выразил протест послу России из-за передачи на Первом канале
Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, где вручили ноту протеста из-за программы на российском телевидении, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-24T19:20
2023-10-25T00:25
россия
армения
сергей копыркин
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости. Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, где вручили ноту протеста из-за программы на российском телевидении, сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства."В МИД Армении был вызван посол Российской Федерации в Армении С. П. Копыркин. В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста", — говорится в сообщении.Отмечается, что поводом для демарша стала телепрограмма, которая вышла в эфир 23 октября на Первом канале. В ней, по мнению армянской стороны, были допущены оскорбительные и неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных чиновников Армении.Что это была за передача, и о каких официальных лицах идет речь, в МИД не уточнили.
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россия, армения, сергей копыркин, ереван, в мире
Россия, Армения, Сергей Копыркин, Ереван, В мире
МИД Армении выразил протест послу России из-за передачи на Первом канале

Посла России вызвали в МИД Армении из-за высказываний в эфире Первого канала

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Армении
Здание Министерства иностранных дел Армении - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства иностранных дел Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости. Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, где вручили ноту протеста из-за программы на российском телевидении, сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
"В МИД Армении был вызван посол Российской Федерации в Армении С. П. Копыркин. В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста", — говорится в сообщении.
Отмечается, что поводом для демарша стала телепрограмма, которая вышла в эфир 23 октября на Первом канале. В ней, по мнению армянской стороны, были допущены оскорбительные и неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных чиновников Армении.
Что это была за передача, и о каких официальных лицах идет речь, в МИД не уточнили.
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РоссияАрменияСергей КопыркинЕреванВ мире
 
 
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