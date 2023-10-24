https://ria.ru/20231024/protest-1905021448.html

МИД Армении выразил протест послу России из-за передачи на Первом канале

МИД Армении выразил протест послу России из-за передачи на Первом канале - РИА Новости, 25.10.2023

МИД Армении выразил протест послу России из-за передачи на Первом канале

Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, где вручили ноту протеста из-за программы на российском телевидении, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-24T19:20

2023-10-24T19:20

2023-10-25T00:25

россия

армения

сергей копыркин

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости. Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, где вручили ноту протеста из-за программы на российском телевидении, сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства."В МИД Армении был вызван посол Российской Федерации в Армении С. П. Копыркин. В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста", — говорится в сообщении.Отмечается, что поводом для демарша стала телепрограмма, которая вышла в эфир 23 октября на Первом канале. В ней, по мнению армянской стороны, были допущены оскорбительные и неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных чиновников Армении.Что это была за передача, и о каких официальных лицах идет речь, в МИД не уточнили.

https://ria.ru/20231010/pashinyan-1901884892.html

россия

армения

ереван

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россия, армения, сергей копыркин, ереван, в мире