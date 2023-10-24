https://ria.ru/20231024/prokuratura-1904933984.html

На Алтае прокуратура проверит сообщение о трехлетних детях, ушедших из дома

На Алтае прокуратура проверит сообщение о трехлетних детях, ушедших из дома - РИА Новости, 24.10.2023

На Алтае прокуратура проверит сообщение о трехлетних детях, ушедших из дома

Прокуратура Алтайского края проверяет информацию об оставленных без присмотра трехлетних девочках, которые самостоятельно ушли из дома на прогулку, сообщила... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:40

2023-10-24T14:40

2023-10-24T14:40

происшествия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 24 окт - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проверяет информацию об оставленных без присмотра трехлетних девочках, которые самостоятельно ушли из дома на прогулку, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Сегодня в средствах массовой информации и социальных сетях размещены сведения о том, что в Усть-Пристанском районе две трехлетние девочки самостоятельно ушли из дома и отправились на прогулку по населенному пункту, поскольку остались без должного присмотра родителей. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору незамедлительно дать надлежащую правовую оценку оставлению без присмотра двоих малышей как по месту жительства, так и в общественном месте", - рассказала Антошкина. Помощник прокурора уточнила, что проверяются изложенные в публикации факты, а также условия жизни девочек в семьях. По данным районной газеты "Авангард", трехлетних девочек, разгуливающих по проезжей части, обнаружила местная жительница. Их вернули мамам, которые в этот момент якобы употребляли алкоголь и даже не заметили исчезновения дочерей.

https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904921223.html

https://ria.ru/20231010/mat-1901663339.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алтайский край