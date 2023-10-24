https://ria.ru/20231024/prokuratura-1904933984.html
На Алтае прокуратура проверит сообщение о трехлетних детях, ушедших из дома
На Алтае прокуратура проверит сообщение о трехлетних детях, ушедших из дома - РИА Новости, 24.10.2023
На Алтае прокуратура проверит сообщение о трехлетних детях, ушедших из дома
Прокуратура Алтайского края проверяет информацию об оставленных без присмотра трехлетних девочках, которые самостоятельно ушли из дома на прогулку, сообщила... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:40
2023-10-24T14:40
2023-10-24T14:40
происшествия
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БАРНАУЛ, 24 окт - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проверяет информацию об оставленных без присмотра трехлетних девочках, которые самостоятельно ушли из дома на прогулку, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Сегодня в средствах массовой информации и социальных сетях размещены сведения о том, что в Усть-Пристанском районе две трехлетние девочки самостоятельно ушли из дома и отправились на прогулку по населенному пункту, поскольку остались без должного присмотра родителей. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору незамедлительно дать надлежащую правовую оценку оставлению без присмотра двоих малышей как по месту жительства, так и в общественном месте", - рассказала Антошкина. Помощник прокурора уточнила, что проверяются изложенные в публикации факты, а также условия жизни девочек в семьях. По данным районной газеты "Авангард", трехлетних девочек, разгуливающих по проезжей части, обнаружила местная жительница. Их вернули мамам, которые в этот момент якобы употребляли алкоголь и даже не заметили исчезновения дочерей.
https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904921223.html
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происшествия, алтайский край
Происшествия, Алтайский край
На Алтае прокуратура проверит сообщение о трехлетних детях, ушедших из дома
Алтайская прокуратура проверит сообщение о трехлетних детях, ушедших из дома
БАРНАУЛ, 24 окт - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проверяет информацию об оставленных без присмотра трехлетних девочках, которые самостоятельно ушли из дома на прогулку, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
"Сегодня в средствах массовой информации и социальных сетях размещены сведения о том, что в Усть-Пристанском районе две трехлетние девочки самостоятельно ушли из дома и отправились на прогулку по населенному пункту, поскольку остались без должного присмотра родителей. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору незамедлительно дать надлежащую правовую оценку оставлению без присмотра двоих малышей как по месту жительства, так и в общественном месте", - рассказала Антошкина.
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Помощник прокурора уточнила, что проверяются изложенные в публикации факты, а также условия жизни девочек в семьях.
По данным районной газеты "Авангард", трехлетних девочек, разгуливающих по проезжей части, обнаружила местная жительница. Их вернули мамам, которые в этот момент якобы употребляли алкоголь и даже не заметили исчезновения дочерей.
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