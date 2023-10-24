https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904903077.html
В Петербурге задержали еще четырех фигурантов дела о нападении на прохожих
В Петербурге задержали еще четырех фигурантов дела о нападении на прохожих - РИА Новости, 24.10.2023
В Петербурге задержали еще четырех фигурантов дела о нападении на прохожих
Задержаны еще четверо фигурантов дела о нападении на случайных прохожих в Петербурге, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:06
2023-10-24T13:06
2023-10-24T13:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Задержаны еще четверо фигурантов дела о нападении на случайных прохожих в Петербурге, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. Ранее двое молодых людей были заключены в СИЗО по обвинению по ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), еще четверо - по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) УК РФ. Вчера следственными органами возбуждено два уголовных дела по фактам хулиганских действий (ч. 2 ст. 213 УК РФ), которые соединены в одно производство. "Установлена причастность к совершению данных преступлений еще четверых фигурантов, двум из которых избрана мера пресечения и предъявлено обвинение, рассматривается вопрос о предъявлении обвинения их соучастникам и избрании меры пресечения", - сообщает пресс-служба. По версии следствия, в Петербурге группа молодых людей, действуя совместно по предварительному сговору, грубо нарушая общественный порядок, применяя насилие, действуя из хулиганских побуждений, а также по мотивам ненависти и вражды, нападала на местных жителей, провоцировала драки в общественных местах. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей - выходцев из Азербайджана - нападает на случайных прохожих, бьет их руками и ногами, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах города.
https://ria.ru/20231018/pensioner-1903707006.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Азербайджан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали еще четырех фигурантов дела о нападении на прохожих
В Петербурге задержали четырех фигурантов дела о нападении на случайных прохожих
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Задержаны еще четверо фигурантов дела о нападении на случайных прохожих в Петербурге, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
Ранее двое молодых людей были заключены в СИЗО по обвинению по ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), еще четверо - по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) УК РФ. Вчера следственными органами возбуждено два уголовных дела по фактам хулиганских действий (ч. 2 ст. 213 УК РФ), которые соединены в одно производство.
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"Установлена причастность к совершению данных преступлений еще четверых фигурантов, двум из которых избрана мера пресечения и предъявлено обвинение, рассматривается вопрос о предъявлении обвинения их соучастникам и избрании меры пресечения", - сообщает пресс-служба.
По версии следствия, в Петербурге группа молодых людей, действуя совместно по предварительному сговору, грубо нарушая общественный порядок, применяя насилие, действуя из хулиганских побуждений, а также по мотивам ненависти и вражды, нападала на местных жителей, провоцировала драки в общественных местах.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин
поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей - выходцев из Азербайджана
- нападает на случайных прохожих, бьет их руками и ногами, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах города.
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