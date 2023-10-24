https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904896662.html

В Петербурге возбудили дело после стрельбы школьника из пневматики

В Петербурге возбудили дело после стрельбы школьника из пневматики - РИА Новости, 24.10.2023

В Петербурге возбудили дело после стрельбы школьника из пневматики

Пятнадцатилетний школьник из-за вейпа стрелял из пневматического пистолета в 14-летнего школьника у метро в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:45

2023-10-24T12:45

2023-10-24T12:45

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Пятнадцатилетний школьник из-за вейпа стрелял из пневматического пистолета в 14-летнего школьника у метро в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в прокуратуре города. "Прокуратура Петербурга контролирует ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления по ч.2 ст.162 (Разбой) УК РФ", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. Источник РИА Новости в правоохранительных органах города сообщил, что инцидент произошел в понедельник у метро "Гражданский проспект", где встретились двое несовершеннолетних, один из которых хотел продать электронную сигарету - вейп, а второй намеревался ее купить. "Когда дело дошло до передачи денег, якобы покупатель вытащил пневматический пистолет и выстрелил не менее 12 раз в продавца", - сказал собеседник агентства. По словам источника, школьников разняли прохожие, пострадавший 14-летний молодой человек обратился за помощью в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20230715/arest-1884324629.html

https://ria.ru/20230626/podrostok-1880570582.html

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происшествия, санкт-петербург