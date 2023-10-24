В Северном море несколько человек пропали после столкновения двух судов
В Северном море несколько человек пропали после столкновения двух грузовых судов
Северное море. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Несколько человек пропали без вести во вторник в результате столкновения двух грузовых судов в Северном море недалеко от немецкого острова Гельголанд, одно из них затонуло, сообщило во вторник управление по чрезвычайным ситуациям на море Германии (Havariekommando).
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"Рано утром во вторник, около 5 утра (6.00 мск), в Немецкой бухте произошло столкновение судов. Грузовые суда "Полесье" и "Верити" столкнулись примерно в 12 морских милях (22 километрах) к юго-западу от острова Гельголанд и в 17 морских милях (31 километре) к северо-востоку от острова Лангеог", - говорится в заявлении ведомства.
По данным управления по ЧС на море, шедшее под британским флагом судно "Верити" затонуло в результате столкновения, в то время как шедшее под флагом Багамских островов "Полесье" с 22 людьми на борту остается на плаву.
"Один человек был спасен из воды, и ему оказывается медицинская помощь. Еще несколько человек на данный момент считаются пропавшими без вести. Ведутся поиски потерпевших. Для этого задействовано несколько кораблей", - добавляет управление.
Поиски пропавших без вести людей все еще продолжаются. В них принимают участие Немецкое общество по спасению потерпевших крушение, аварийное буксирное судно, лоцманское судно, катер водной полиции, а также вертолет военно-морского флота ФРГ.
Затонувшее судно - английское грузовое судно длиной 91 метр и шириной 14 метров, сообщает телеканал ZDF. По данным приложения для отслеживания судов Vesselfinder, оно покинуло Бремен в понедельник вечером и направлялось в порт Имингем на английском побережье Северного моря.