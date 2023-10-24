https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904857963.html

В Северном море несколько человек пропали после столкновения двух судов

В Северном море несколько человек пропали после столкновения двух судов - РИА Новости, 24.10.2023

В Северном море несколько человек пропали после столкновения двух судов

Несколько человек пропали без вести во вторник в результате столкновения двух грузовых судов в Северном море недалеко от немецкого острова Гельголанд, одно из... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T10:28

2023-10-24T10:28

2023-10-24T12:56

северное море

в мире

германия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Несколько человек пропали без вести во вторник в результате столкновения двух грузовых судов в Северном море недалеко от немецкого острова Гельголанд, одно из них затонуло, сообщило во вторник управление по чрезвычайным ситуациям на море Германии (Havariekommando)."Рано утром во вторник, около 5 утра (6.00 мск), в Немецкой бухте произошло столкновение судов. Грузовые суда "Полесье" и "Верити" столкнулись примерно в 12 морских милях (22 километрах) к юго-западу от острова Гельголанд и в 17 морских милях (31 километре) к северо-востоку от острова Лангеог", - говорится в заявлении ведомства.По данным управления по ЧС на море, шедшее под британским флагом судно "Верити" затонуло в результате столкновения, в то время как шедшее под флагом Багамских островов "Полесье" с 22 людьми на борту остается на плаву."Один человек был спасен из воды, и ему оказывается медицинская помощь. Еще несколько человек на данный момент считаются пропавшими без вести. Ведутся поиски потерпевших. Для этого задействовано несколько кораблей", - добавляет управление.Поиски пропавших без вести людей все еще продолжаются. В них принимают участие Немецкое общество по спасению потерпевших крушение, аварийное буксирное судно, лоцманское судно, катер водной полиции, а также вертолет военно-морского флота ФРГ.Затонувшее судно - английское грузовое судно длиной 91 метр и шириной 14 метров, сообщает телеканал ZDF. По данным приложения для отслеживания судов Vesselfinder, оно покинуло Бремен в понедельник вечером и направлялось в порт Имингем на английском побережье Северного моря.Грузовое судно "Полесье" достигает 190 метров в длину и 28,5 метра в ширину. Оно покинуло Гамбург в то же самое время и взяло курс на город Ла-Корунья на северо-западе Испании.

https://ria.ru/20231023/baltika-1904641817.html

северное море

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северное море, в мире, германия