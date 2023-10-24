https://ria.ru/20231024/prodazha-1905047136.html
Госдеп одобрил продажу Латвии HIMARS на 220 миллионов долларов
Госдеп одобрил продажу Латвии HIMARS на 220 миллионов долларов - РИА Новости, 24.10.2023
Госдеп одобрил продажу Латвии HIMARS на 220 миллионов долларов
Госдеп одобрил продажу Латвии ракетных систем HIMARS и другого оборудования на 220 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T22:33
2023-10-24T22:33
2023-10-24T22:33
в мире
латвия
государственный департамент сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Госдеп одобрил продажу Латвии ракетных систем HIMARS и другого оборудования на 220 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона. "Государственный департамент одобрил возможную продажу правительству Латвии систем HIMARS и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 220 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Латвия запросила шесть систем HIMARS, 12 блоков пусковых установок управляемых ракет GMLRS и другое оборудование, говорится в сообщении.
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в мире, латвия, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Латвия, Государственный департамент США, Министерство обороны США
Госдеп одобрил продажу Латвии HIMARS на 220 миллионов долларов
Госдеп одобрил продажу Латвии HIMARS и другой техники на 220 миллионов долларов