В Перми вынесли приговор мужчине, который год прятал тело убитого им отца
Пермяку, который убил отца и год прятал тело в диване, дали восемь лет колонии
© Следственное управление СКР по Пермскому краюВ городе Чайковский арестован местный житель, подозреваемый в убийстве отца
© Следственное управление СКР по Пермскому краю
В городе Чайковский арестован местный житель, подозреваемый в убийстве отца
ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Пермяк, зарезавший отца и проживший с телом покойного год в одной квартире, приговорен к восьми годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Чайковского городского суда.
Следствие установило, что в феврале 2022 года 34-летний житель Пермского края поссорился с 57-летним отцом и ударил его в грудь кухонным ножом, убив на месте. Потом он упаковал тело в полиэтиленовые пакеты, обмотал скотчем и положил в диван в той же квартире.
Родственникам и знакомым сын объяснял, что отец уехал по работе на Дальний Восток. Тревогу забила соседка, которая стала подозревать неладное, так как давно не видела своего знакомого.
Спустя год, в феврале 2023-го, она обратилась в полицию. Приехавшие по указанному женщиной адресу полицейские с порога почувствовали характерный неприятный запах. Они осмотрели квартиру, в том числе заглянули в раскладной диван и увидели там разложившееся тело пропавшего.
"Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режим", — говорится в сообщении.