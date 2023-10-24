https://ria.ru/20231024/prigovor-1905014038.html

В Перми вынесли приговор мужчине, который год прятал тело убитого им отца

В Перми вынесли приговор мужчине, который год прятал тело убитого им отца - РИА Новости, 24.10.2023

В Перми вынесли приговор мужчине, который год прятал тело убитого им отца

Пермяк, зарезавший отца и проживший с телом покойного год в одной квартире, приговорен к восьми годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Чайковского РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:53

2023-10-24T18:53

2023-10-24T18:53

происшествия

пермь

пермский край

дальний восток

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ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Пермяк, зарезавший отца и проживший с телом покойного год в одной квартире, приговорен к восьми годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Чайковского городского суда. Следствие установило, что в феврале 2022 года 34-летний житель Пермского края поссорился с 57-летним отцом и ударил его в грудь кухонным ножом, убив на месте. Потом он упаковал тело в полиэтиленовые пакеты, обмотал скотчем и положил в диван в той же квартире. Родственникам и знакомым сын объяснял, что отец уехал по работе на Дальний Восток. Тревогу забила соседка, которая стала подозревать неладное, так как давно не видела своего знакомого. Спустя год, в феврале 2023-го, она обратилась в полицию. Приехавшие по указанному женщиной адресу полицейские с порога почувствовали характерный неприятный запах. Они осмотрели квартиру, в том числе заглянули в раскладной диван и увидели там разложившееся тело пропавшего. "Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режим", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231012/ubiystvo-1902585535.html

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пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пермь, пермский край, дальний восток