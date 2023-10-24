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Мужчине, сбившему москвичку с пятилетним ребенком, вынесли приговор - РИА Новости, 24.10.2023
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14:31 24.10.2023 (обновлено: 14:33 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/prigovor-1904931202.html
Мужчине, сбившему москвичку с пятилетним ребенком, вынесли приговор
Мужчине, сбившему москвичку с пятилетним ребенком, вынесли приговор - РИА Новости, 24.10.2023
Мужчине, сбившему москвичку с пятилетним ребенком, вынесли приговор
Суд приговорил мужчину, задавившего женщину с пятилетним ребенком на пешеходном переходе в Солнцево, к 13 годам исправительной колонии общего режима, сообщает... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:31
2023-10-24T14:33
происшествия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Суд приговорил мужчину, задавившего женщину с пятилетним ребенком на пешеходном переходе в Солнцево, к 13 годам исправительной колонии общего режима, сообщает столичная прокуратура. В октября 2022 года водитель Audi насмерть сбил женщину с сыном, переходивших дорогу по пешеходному переходу на улице Богданова в Москве. Водитель, со слов очевидцев, был сильно пьян. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. На допросе он признал вину частично. "Суд приговорил 38-летнего мужчину к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима ... мужчина также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года десять месяцев", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что мужчина сбил 42-летнюю женщину с пятилетним ребенком в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, автомобиль двигался со скоростью не менее 90 километров в час.
https://ria.ru/20231024/dtp-1904928235.html
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происшествия, москва, audi a8, авто
Происшествия, Москва, Audi A8, Авто
Мужчине, сбившему москвичку с пятилетним ребенком, вынесли приговор

Сбившего насмерть москвичку с пятилетним ребенком мужчину приговорили к 13 годам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Суд приговорил мужчину, задавившего женщину с пятилетним ребенком на пешеходном переходе в Солнцево, к 13 годам исправительной колонии общего режима, сообщает столичная прокуратура.
В октября 2022 года водитель Audi насмерть сбил женщину с сыном, переходивших дорогу по пешеходному переходу на улице Богданова в Москве. Водитель, со слов очевидцев, был сильно пьян. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. На допросе он признал вину частично.
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"Суд приговорил 38-летнего мужчину к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима ... мужчина также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года десять месяцев", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что мужчина сбил 42-летнюю женщину с пятилетним ребенком в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, автомобиль двигался со скоростью не менее 90 километров в час.
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