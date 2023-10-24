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В ижевской школе отпразднуют Тыквенный Спас вместо Хэллоуина - РИА Новости, 24.10.2023
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10:24 24.10.2023 (обновлено: 11:10 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/prazdnik-1904857394.html
В ижевской школе отпразднуют Тыквенный Спас вместо Хэллоуина
В ижевской школе отпразднуют Тыквенный Спас вместо Хэллоуина - РИА Новости, 24.10.2023
В ижевской школе отпразднуют Тыквенный Спас вместо Хэллоуина
Тыквенный Спас вместо Хэллоуина отпразднуют в школе №16 Ижевска 27 октября, чтобы разгрузить учащихся от традиционной школьной формы и дать волю фантазии детей, РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:24
2023-10-24T11:10
общество
ижевск
россия
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УФА, 24 окт – РИА Новости. Тыквенный Спас вместо Хэллоуина отпразднуют в школе №16 Ижевска 27 октября, чтобы разгрузить учащихся от традиционной школьной формы и дать волю фантазии детей, сообщила школа на своей странице в соцсети "ВКонтакте".&quot;У кого-то Хэллоуин, а у нас - Тыквенный Спас! Веселый и добрый народный праздник, идея которого уже давно витала в воздухе и обсуждалась людьми в соцсетях. Где-то его отмечают уже не первый год, а где-то - еще и не слышали. Впервые в нашей школе в пятницу 27 октября пройдет тематический день под названием &quot;Тыквенный спас&quot;, - рассказали в школе.Отмечается, что все желающие в этот день смогут прийти в школу в костюмах оранжевого, черного и красного цвета. На празднике можно носить украшения: бусы, серьги, шляпы. Однако, организаторы запрещают приходить на праздник в костюме нечистой силы и гримироваться. "На переменах детей ждут увлекательные конкурсы, игры, мастер-классы, будет работать фотозона. Для реализации всего задуманного нам очень нужны тыквы любых размеров и в любом количестве (чем больше, тем лучше). У кого на дачных участках имеется такой урожай, поделитесь с нами, пожалуйста", - говорится в анонсе праздника. В школе поясняют, что цель праздника - разгрузить учащихся от традиционной школьной формы и дать волю фантазии, создав условия для самореализации каждого ученика. Тыквенный Спас - неофициальный славянский народный праздник, отмечающийся в России 31 октября. В этот день тыква почитается как символ урожая, здоровья и долголетия.
https://ria.ru/20231023/khellouin-1904677761.html
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общество, ижевск, россия
Общество, Ижевск, Россия
В ижевской школе отпразднуют Тыквенный Спас вместо Хэллоуина

В ижевской школе решили отметить Тыквенный Спас вместо Хэллоуина

© РИА Новости / Антон Уницын | Перейти в медиабанкПустые парты в школьном классе
Пустые парты в школьном классе - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Антон Уницын
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Пустые парты в школьном классе. Архивное фото
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УФА, 24 окт – РИА Новости. Тыквенный Спас вместо Хэллоуина отпразднуют в школе №16 Ижевска 27 октября, чтобы разгрузить учащихся от традиционной школьной формы и дать волю фантазии детей, сообщила школа на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
«

"У кого-то Хэллоуин, а у нас - Тыквенный Спас! Веселый и добрый народный праздник, идея которого уже давно витала в воздухе и обсуждалась людьми в соцсетях. Где-то его отмечают уже не первый год, а где-то - еще и не слышали. Впервые в нашей школе в пятницу 27 октября пройдет тематический день под названием "Тыквенный спас", - рассказали в школе.

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Отмечается, что все желающие в этот день смогут прийти в школу в костюмах оранжевого, черного и красного цвета. На празднике можно носить украшения: бусы, серьги, шляпы. Однако, организаторы запрещают приходить на праздник в костюме нечистой силы и гримироваться.
"На переменах детей ждут увлекательные конкурсы, игры, мастер-классы, будет работать фотозона. Для реализации всего задуманного нам очень нужны тыквы любых размеров и в любом количестве (чем больше, тем лучше). У кого на дачных участках имеется такой урожай, поделитесь с нами, пожалуйста", - говорится в анонсе праздника.
В школе поясняют, что цель праздника - разгрузить учащихся от традиционной школьной формы и дать волю фантазии, создав условия для самореализации каждого ученика.
Тыквенный Спас - неофициальный славянский народный праздник, отмечающийся в России 31 октября. В этот день тыква почитается как символ урожая, здоровья и долголетия.
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