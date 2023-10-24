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В Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 24.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:11 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/povrezhdeniya-1905018793.html
В Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
В Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 24.10.2023
В Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
Критическая инфраструктура повреждена в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T19:11
2023-10-24T19:11
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
николай лукашук
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Критическая инфраструктура повреждена в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале. "По Синельниковскому району. Повреждена критическая инфраструктура", - написал Лукашук. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. По словам Лукашука, в городе Никополе также повреждена линия электропередачи. В понедельник глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал, что в регионе в результате взрыва был поврежден инфраструктурный объект. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, днепропетровская область, украина, николай лукашук, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Николай Лукашук, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры

Власти: в Синельниковском районе и Никополе повредили критическую инфраструктуру

© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Критическая инфраструктура повреждена в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.
«
"По Синельниковскому району. Повреждена критическая инфраструктура", - написал Лукашук. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
По словам Лукашука, в городе Никополе также повреждена линия электропередачи.
В понедельник глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал, что в регионе в результате взрыва был поврежден инфраструктурный объект.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаНиколай ЛукашукВооруженные силы РФ
 
 
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