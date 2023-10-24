https://ria.ru/20231024/povrezhdeniya-1905018793.html

В Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры

В Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 24.10.2023

В Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры

Критическая инфраструктура повреждена в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T19:11

2023-10-24T19:11

2023-10-24T19:11

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

николай лукашук

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Критическая инфраструктура повреждена в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале. "По Синельниковскому району. Повреждена критическая инфраструктура", - написал Лукашук. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. По словам Лукашука, в городе Никополе также повреждена линия электропередачи. В понедельник глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал, что в регионе в результате взрыва был поврежден инфраструктурный объект. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, украина, николай лукашук, вооруженные силы рф