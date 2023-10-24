https://ria.ru/20231024/poteri-1905005785.html

Спецоперация, 24 октября: ВСУ понесли большие потери, форсируя Днепр

Спецоперация, 24 октября: ВСУ понесли большие потери, форсируя Днепр - РИА Новости, 24.10.2023

Спецоперация, 24 октября: ВСУ понесли большие потери, форсируя Днепр

О попытке ВСУ атаковать Севастополь, ходе спецоперации и связях украинских спецслужб с ЦРУ — в материале РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T19:18

2023-10-24T19:18

2023-10-24T19:30

специальная военная операция на украине

украина

севастополь

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

миг-29

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. О попытке ВСУ атаковать Севастополь, ходе спецоперации и связях украинских спецслужб с ЦРУ — в материале РИА Новости.Украинские катера у СевастополяСегодня утром губернатор Севастополя сообщил, что Черноморский флот отражает атаку подводных диверсантов ВСУ на внешнем рейде. Позже в ЧФ уточнили, что около 4 часов утра в северной части Черного моря технические средства наблюдения обнаружили три безэкипажных катера ВМС Украины. По этому району нанесли огневое поражение при помощи противодиверсионных ракетно-бомбовых комплексов. На внешнем рейде Севастопольской бухты также провели комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий. Песков о связях украинской разведки и ЦРУ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с материалами газеты The Washington Post, в которых описано многолетнее сотрудничество украинских спецслужб с ЦРУ. Он подчеркнул, что о кураторстве украинской разведки со стороны США уже давно известно российским спецслужбам. Газета The Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников написала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против Москвы. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв — военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина.Морская пехота ВСУ саботирует приказПо данным Минобороны России, украинские войска при неудачных попытках захвата плацдармов на левом берегу Днепра понесли большие потери. Из-за этого личный состав бригад морской пехоты ВСУ отказывается выполнять задачи по десантированию. Ход спецоперацииПо данным Минобороны, украинские войска потеряли порядка 660 военнослужащих за сутки на разных направлениях. На Купянском направлении отражены восемь украинских атак, потери ВСУ — до 60 человек. На Краснолиманском направлении отражены 11 атак ВСУ, потери противника — более 125 человек. На Донецком направлении ВСУ потеряли более 235 военнослужащих, на Южнодонецком — до 110 человек. За сутки удалось сбить два украинских МиГ-29 и учебно-боевой Л-39, а также 44 беспилотника.

https://ria.ru/20231024/nastuplenie-1904930122.html

https://ria.ru/20231024/kontrnastuplenie-1904889624.html

украина

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россия

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украина, севастополь, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), миг-29