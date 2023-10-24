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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 24.10.2023
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05:01 24.10.2023 (обновлено: 08:28 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/poteri-1904831906.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 24.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
ВСУ потеряли на Купянском направлении до двух рот, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск "Запад" Сергей Зыбинский. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T05:01
2023-10-24T08:28
специальная военная операция на украине
россия
сергеевка
су-34
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. ВСУ потеряли на Купянском направлении до двух рот, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск "Запад" Сергей Зыбинский.&quot;Общие потери противника составили до двух рот живой силы, два БТР М113, боевая бронированная машина &quot;Козак&quot;, один пикап, один пункт боепитания&quot;, — уточнил собеседник агентства.По его словам, подразделениям группировки войск "Запад" удалось отразить девять атак штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й мотопехотной и 68-й егерской бригад противника в районе Ивановки, Сергеевки, Загоруйковки, Тимковки и Синьковки."Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации и командно-наблюдательным пунктам подразделений 41-й и 43-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад, 15-го пограничного отряда, и седьмого отдельного стрелкового батальона в районах Ковшаровки, Глушковки, Песчаного, Невского и Степовой Новоселовки", — отметил Зыбинский.Кроме того, расчеты тяжелых огнеметных систем ударили по скоплению живой силы 32-й механизированной бригады в укрытиях в районе Тимковки.При контрбатарейной борьбе возле Колодезного, Лозовой и Синьковки российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", 152-миллиметровое артиллерийское орудие Д-20 и два минометных расчета ВСУ.
https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903508074.html
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россия, сергеевка, су-34, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергеевка, Су-34, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

МО: ВСУ потеряли на Купянском направлении до двух рот живой силы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийская артиллерия
Российская артиллерия - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. ВСУ потеряли на Купянском направлении до двух рот, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск "Запад" Сергей Зыбинский.
«

"Общие потери противника составили до двух рот живой силы, два БТР М113, боевая бронированная машина "Козак", один пикап, один пункт боепитания", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, подразделениям группировки войск "Запад" удалось отразить девять атак штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й мотопехотной и 68-й егерской бригад противника в районе Ивановки, Сергеевки, Загоруйковки, Тимковки и Синьковки.
"Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации и командно-наблюдательным пунктам подразделений 41-й и 43-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад, 15-го пограничного отряда, и седьмого отдельного стрелкового батальона в районах Ковшаровки, Глушковки, Песчаного, Невского и Степовой Новоселовки", — отметил Зыбинский.
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Кроме того, расчеты тяжелых огнеметных систем ударили по скоплению живой силы 32-й механизированной бригады в укрытиях в районе Тимковки.
При контрбатарейной борьбе возле Колодезного, Лозовой и Синьковки российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", 152-миллиметровое артиллерийское орудие Д-20 и два минометных расчета ВСУ.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергеевкаСу-34Вооруженные силы Украины
 
 
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