https://ria.ru/20231024/poteri-1904831906.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 24.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

ВСУ потеряли на Купянском направлении до двух рот, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск "Запад" Сергей Зыбинский. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T05:01

2023-10-24T05:01

2023-10-24T08:28

специальная военная операция на украине

россия

сергеевка

су-34

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. ВСУ потеряли на Купянском направлении до двух рот, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск "Запад" Сергей Зыбинский."Общие потери противника составили до двух рот живой силы, два БТР М113, боевая бронированная машина "Козак", один пикап, один пункт боепитания", — уточнил собеседник агентства.По его словам, подразделениям группировки войск "Запад" удалось отразить девять атак штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й мотопехотной и 68-й егерской бригад противника в районе Ивановки, Сергеевки, Загоруйковки, Тимковки и Синьковки."Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации и командно-наблюдательным пунктам подразделений 41-й и 43-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад, 15-го пограничного отряда, и седьмого отдельного стрелкового батальона в районах Ковшаровки, Глушковки, Песчаного, Невского и Степовой Новоселовки", — отметил Зыбинский.Кроме того, расчеты тяжелых огнеметных систем ударили по скоплению живой силы 32-й механизированной бригады в укрытиях в районе Тимковки.При контрбатарейной борьбе возле Колодезного, Лозовой и Синьковки российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", 152-миллиметровое артиллерийское орудие Д-20 и два минометных расчета ВСУ.

https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903508074.html

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россия, сергеевка, су-34, вооруженные силы украины