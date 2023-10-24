https://ria.ru/20231024/post-1905052762.html

Том Эммер снялся с выборов спикера палаты представителей США

Том Эммер снялся с выборов спикера палаты представителей США - РИА Новости, 25.10.2023

Том Эммер снялся с выборов спикера палаты представителей США

Конгрессмен Том Эммер отказался от борьбы за пост спикера палаты представителей США вскоре после того, как его номинировало республиканское большинство,... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-24T23:56

2023-10-24T23:56

2023-10-25T07:40

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ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Конгрессмен Том Эммер отказался от борьбы за пост спикера палаты представителей США вскоре после того, как его номинировало республиканское большинство, подтвердил журналистам один из его коллег. "Да, он выбыл", - сказал конгрессмен Лэнс Гуден. По версии СМИ, кандидатура Эммера не приглянулась экс-президенту Дональду Трампу, у которого достаточно сторонников в нижней палате, чтобы лишить его шансов на избрание. Палата представителей уже три недели не может найти замену Кевину Маккарти, смещенному с должности спикера. Первый кандидат, Стив Скализ, снялся накануне выборов, второй, Джим Джордан, проиграл три раунда голосования.

https://ria.ru/20231024/vzyatka-1904824529.html

https://ria.ru/20231024/kongress-1904833129.html

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в мире, сша, дональд трамп, кевин маккарти, стив скализ