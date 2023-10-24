https://ria.ru/20231024/posolstvo-1904982827.html

Посольство Израиля приостановило прием россиян для репатриации

Посольство Израиля приостановило прием россиян для репатриации - РИА Новости, 24.10.2023

Посольство Израиля приостановило прием россиян для репатриации

Отдел репатриации посольства Израиля до 27 октября приостановил прием посетителей на выдачу виз желающим вернуться на родину, говорится в сообщении... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T17:07

2023-10-24T17:07

2023-10-24T17:22

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Отдел репатриации посольства Израиля до 27 октября приостановил прием посетителей на выдачу виз желающим вернуться на родину, говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале."Отдел репатриации приостанавливает прием посетителей на выдачу виз репатриантов до 27 октября 2023 года", — говорится в публикации.Информацию о режиме работы после этой даты позже разместят на сайте посольства и страницах в соцсетях.Отмечается, что консульский отдел работает без изменений.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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восточный иерусалим

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году