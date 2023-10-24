Посольство Израиля приостановило прием россиян для репатриации
Отдел репатриации посольства Израиля в России приостановил прием до 27 октября
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка на здании посольства Израиля в Москве
Табличка на здании посольства Израиля в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Отдел репатриации посольства Израиля до 27 октября приостановил прием посетителей на выдачу виз желающим вернуться на родину, говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале.
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"Отдел репатриации приостанавливает прием посетителей на выдачу виз репатриантов до 27 октября 2023 года", — говорится в публикации.
Информацию о режиме работы после этой даты позже разместят на сайте посольства и страницах в соцсетях.
Отмечается, что консульский отдел работает без изменений.
Конфликт на Ближнем Востоке
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.