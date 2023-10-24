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Конгрессмен высказался о помощи США Израилю на фоне конфликта на Украине - РИА Новости, 24.10.2023
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21:35 24.10.2023 (обновлено: 21:36 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/pomosch-1905041081.html
Конгрессмен высказался о помощи США Израилю на фоне конфликта на Украине
Конгрессмен высказался о помощи США Израилю на фоне конфликта на Украине - РИА Новости, 24.10.2023
Конгрессмен высказался о помощи США Израилю на фоне конфликта на Украине
Любая помощь, направляемая США Израилю, не должна быть привязана к "дополнительному финансированию конфликта на Украине", заявил конгрессмен-республиканец Эли... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T21:35
2023-10-24T21:36
в мире
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сша
россия
владимир путин
джо байден
хамас
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Любая помощь, направляемая США Израилю, не должна быть привязана к "дополнительному финансированию конфликта на Украине", заявил конгрессмен-республиканец Эли Крэйн. "Любая дополнительная помощь, направляемая Израилю правительством США, ни при каких обстоятельствах не должна быть привязана к дополнительному финансированию конфликта на Украине", - говорится в статье Крэйна для издания Newsweek. Как отмечает конгрессмен-республиканец, внешнеполитические цели США всегда следует оценивать индивидуально, отдавая приоритет внутренним потребностям страны. "Наши лидеры пристрастились сосредотачиваться на международных конфликтах, забывая при этом о нуждах американцев дома", - пишет Крэйн. Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса 14,3 миллиарда долларов на помощь Израилю. В бюджетном запросе президента США помощь Израилю также предусматривает предоставление 4 миллиарда долларов до 2027 года на закупку систем ПВО "Железный купол" и "пращи Давида", говорится в опубликованном документе. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231024/pomosch-1904959067.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904761766.html
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в мире, израиль, сша, россия, владимир путин, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Конгрессмен высказался о помощи США Израилю на фоне конфликта на Украине

Конгрессмен: помощь США Израилю не должна быть привязана к конфликту на Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Любая помощь, направляемая США Израилю, не должна быть привязана к "дополнительному финансированию конфликта на Украине", заявил конгрессмен-республиканец Эли Крэйн.
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"Любая дополнительная помощь, направляемая Израилю правительством США, ни при каких обстоятельствах не должна быть привязана к дополнительному финансированию конфликта на Украине", - говорится в статье Крэйна для издания Newsweek.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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24 октября, 15:58
Как отмечает конгрессмен-республиканец, внешнеполитические цели США всегда следует оценивать индивидуально, отдавая приоритет внутренним потребностям страны. "Наши лидеры пристрастились сосредотачиваться на международных конфликтах, забывая при этом о нуждах американцев дома", - пишет Крэйн.
Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса 14,3 миллиарда долларов на помощь Израилю. В бюджетном запросе президента США помощь Израилю также предусматривает предоставление 4 миллиарда долларов до 2027 года на закупку систем ПВО "Железный купол" и "пращи Давида", говорится в опубликованном документе.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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Страны ЕС не смогли договориться о новом пакете помощи Украине
23 октября, 18:07
 
В миреИзраильСШАРоссияВладимир ПутинДжо БайденХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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