https://ria.ru/20231024/pomosch-1904873601.html
Казакам войска Донского в зоне СВО передали военно-техническую помощь
Казакам войска Донского в зоне СВО передали военно-техническую помощь - РИА Новости, 24.10.2023
Казакам войска Донского в зоне СВО передали военно-техническую помощь
Казакам Всевеликого войска Донского, принимающим участие в спецоперации, передали партию военно-технической помощи, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:29
2023-10-24T11:29
2023-10-24T12:17
донской
дон
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Казакам Всевеликого войска Донского, принимающим участие в спецоперации, передали партию военно-технической помощи, сообщает правительство Ростовской области. Делегация Всевеликого войска Донского во главе с заместителем губернатора Ростовской области атаманом войска Сергеем Бодряковым побывала в местах временной дислокации добровольческого отряда "Аксай" и добровольческой бригады "Днепр". Казакам, принимающим участие в спецоперации, передана очередная партия военно-технической помощи. Бойцы "Аксая", входящего в состав сводной казачьей добровольческой бригады "Дон", выполняют боевые задачи на запорожском и херсонском направлениях. "Казаки войска Донского доставили бойцам отряда квадрокоптеры, антидроновые ружья, предметы амуниции и другие вещи, ранее запрошенные добровольцами из "Аксая", - говорится в сообщении. Замглавы региона также передал фронтовикам письма, написанные казачатами школ и детских садов Дона. Бодряков и командир отряда обговорили детали дальнейшего сотрудничества и тыловые потребности "Аксая" для учета при формировании следующих гуманитарных конвоев. Также делегация посетила пункт временной дислокации недавно созданной, но уже принимавшей участие в боевых действиях казачьей добровольческой бригады "Днепр". Личный состав бригады сформирован преимущественно из казаков Запорожской и Херсонской областей, однако в ее рядах проходит службу и немало представителей Ростовской области. "Добровольцам "Днепра" передали средства связи, предметы обмундирования, нательное белье, маскировочные сети и другие необходимые предметы, собранные казаками Всевеликого войска Донского, неравнодушными жителями Дона, а также предоставленные правительством Ростовской области в рамках оказания помощи участникам СВО", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20231023/gumpomosch-1904705530.html
https://ria.ru/20231024/pomosch-1904852226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донской, дон
Донской, Дон, Ростовская область
Казакам войска Донского в зоне СВО передали военно-техническую помощь
Казакам войска Донского, принимающим участие в СВО, передали партию помощи
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Казакам Всевеликого войска Донского, принимающим участие в спецоперации, передали партию военно-технической помощи, сообщает правительство Ростовской области.
Делегация Всевеликого войска Донского во главе с заместителем губернатора Ростовской области атаманом войска Сергеем Бодряковым побывала в местах временной дислокации добровольческого отряда "Аксай" и добровольческой бригады "Днепр". Казакам, принимающим участие в спецоперации, передана очередная партия военно-технической помощи.
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Бойцы "Аксая", входящего в состав сводной казачьей добровольческой бригады "Дон", выполняют боевые задачи на запорожском и херсонском направлениях. "Казаки войска Донского доставили бойцам отряда квадрокоптеры, антидроновые ружья, предметы амуниции и другие вещи, ранее запрошенные добровольцами из "Аксая", - говорится в сообщении.
Замглавы региона также передал фронтовикам письма, написанные казачатами школ и детских садов Дона
. Бодряков и командир отряда обговорили детали дальнейшего сотрудничества и тыловые потребности "Аксая" для учета при формировании следующих гуманитарных конвоев.
Также делегация посетила пункт временной дислокации недавно созданной, но уже принимавшей участие в боевых действиях казачьей добровольческой бригады "Днепр". Личный состав бригады сформирован преимущественно из казаков Запорожской и Херсонской областей
, однако в ее рядах проходит службу и немало представителей Ростовской области.
"Добровольцам "Днепра" передали средства связи, предметы обмундирования, нательное белье, маскировочные сети и другие необходимые предметы, собранные казаками Всевеликого войска Донского, неравнодушными жителями Дона, а также предоставленные правительством Ростовской области в рамках оказания помощи участникам СВО", - отмечается в сообщении.
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