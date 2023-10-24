https://ria.ru/20231024/pomosch-1904873601.html

Казакам войска Донского в зоне СВО передали военно-техническую помощь

Казакам войска Донского в зоне СВО передали военно-техническую помощь - РИА Новости, 24.10.2023

Казакам войска Донского в зоне СВО передали военно-техническую помощь

Казакам Всевеликого войска Донского, принимающим участие в спецоперации, передали партию военно-технической помощи, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T11:29

2023-10-24T11:29

2023-10-24T12:17

донской

дон

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Казакам Всевеликого войска Донского, принимающим участие в спецоперации, передали партию военно-технической помощи, сообщает правительство Ростовской области. Делегация Всевеликого войска Донского во главе с заместителем губернатора Ростовской области атаманом войска Сергеем Бодряковым побывала в местах временной дислокации добровольческого отряда "Аксай" и добровольческой бригады "Днепр". Казакам, принимающим участие в спецоперации, передана очередная партия военно-технической помощи. Бойцы "Аксая", входящего в состав сводной казачьей добровольческой бригады "Дон", выполняют боевые задачи на запорожском и херсонском направлениях. "Казаки войска Донского доставили бойцам отряда квадрокоптеры, антидроновые ружья, предметы амуниции и другие вещи, ранее запрошенные добровольцами из "Аксая", - говорится в сообщении. Замглавы региона также передал фронтовикам письма, написанные казачатами школ и детских садов Дона. Бодряков и командир отряда обговорили детали дальнейшего сотрудничества и тыловые потребности "Аксая" для учета при формировании следующих гуманитарных конвоев. Также делегация посетила пункт временной дислокации недавно созданной, но уже принимавшей участие в боевых действиях казачьей добровольческой бригады "Днепр". Личный состав бригады сформирован преимущественно из казаков Запорожской и Херсонской областей, однако в ее рядах проходит службу и немало представителей Ростовской области. "Добровольцам "Днепра" передали средства связи, предметы обмундирования, нательное белье, маскировочные сети и другие необходимые предметы, собранные казаками Всевеликого войска Донского, неравнодушными жителями Дона, а также предоставленные правительством Ростовской области в рамках оказания помощи участникам СВО", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231023/gumpomosch-1904705530.html

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донской

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донской, дон