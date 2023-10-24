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Жительница Бирска объединила горожан для сбора помощи бойцам СВО

Жительница Бирска объединила горожан для сбора помощи бойцам СВО - РИА Новости, 24.10.2023

Жительница Бирска объединила горожан для сбора помощи бойцам СВО

Жительница башкирского города Бирск Регина Габидуллина объединила более двух тысяч горожан для сбора гуманитарной помощи бойцам на передовой, под ее началом... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T10:11

2023-10-24T10:11

2023-10-24T10:11

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УФА, 24 окт – РИА Новости. Жительница башкирского города Бирск Регина Габидуллина объединила более двух тысяч горожан для сбора гуманитарной помощи бойцам на передовой, под ее началом волонтеры изготавливают маскировочные сети, шьют теплые вещи и планируют отрыть цех по пошиву форменной одежды, сообщил администрация Бирского района. "Регина Габидуллина из Бирска – автор уникального проекта "Швейный патриот". Девушка объединила горожан, которые хотят помогать участникам СВО. Все началось в октябре 2022 года, когда Регина организовала группу "Нужна помощь. Работа в тылу". За короткое время она превратилась в мощное волонтерское движение, в которое влилось более двух тысяч человек. Они помогли собрать 13 гуманитарных конвоев, с которыми передали более 300 посылок с продуктами, теплыми вещами, медикаментами, маскировочными сетями", - сообщила районная мэрия в своем Telegram-канале.В 2023 году по инициативе Габидуллиной в Бирске открылись пункты плетения маскировочных сетей. Под ее началом городские мастера начали шить для бойцов спальные мешки, толстовки, маскхалаты, балаклавы и многое другое, рассказали в администрации муниципалитета. "Количество заявок с передовой постоянно росло. Нужно было больше людей, другое, более качественное оборудование. Так родился проект "Швейный патриот", который Регина представила на "Предпринимательском часе" в администрации Бирского района. Девушка запланировала открыть цех, где будут шить форменную одежду, в том числе для военнослужащих, и другие изделия, востребованные на СВО. На реализацию проекта Регина получила господдержку, 350 тысяч рублей в рамках программы адресной социальной помощи на основании социального контракта", - говорится в сообщении. Администрация района предложила разместить швейный цех в одном из муниципальных помещений, добавили в мэрии.

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