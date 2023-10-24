https://ria.ru/20231024/polsha-1904990590.html

В машине сопровождения главы Польши нашли маячок, пишут СМИ

В машине сопровождения главы Польши нашли маячок, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2023

В машине сопровождения главы Польши нашли маячок, пишут СМИ

Маячок для отслеживания обнаружили в одном из автомобилей Канцелярии президента Польши после поездки на Украину, сообщил телеканал TVN. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T17:34

2023-10-24T17:34

2023-10-24T17:57

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польша

украина

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ВАРШАВА, 24 окт — РИА Новости. Маячок для отслеживания обнаружили в одном из автомобилей Канцелярии президента Польши после поездки на Украину, сообщил телеканал TVN. "В принадлежащем Канцелярии президента автомобиле Службы государственной охраны найден маячок. По данным наших источников, <...> автомобиль ранее находился на Украине, а с маячком мог ездить несколько месяцев", — отметили журналисты.Устройство названо "локатором неизвестного происхождения". Оно позволяет отслеживать положение автомобиля в режиме реального времени.Как уточняется, маячок обнаружили пиротехники, когда проводили предусмотренную протоколом проверку безопасности. При этом речь идет не о лимузине, на котором ехал сам президент, а о машине сопровождения.

https://ria.ru/20231012/rasplata-1902159511.html

https://ria.ru/20231010/polsha-1901648412.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, украина