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В машине сопровождения главы Польши нашли маячок, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2023
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17:34 24.10.2023 (обновлено: 17:57 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/polsha-1904990590.html
В машине сопровождения главы Польши нашли маячок, пишут СМИ
В машине сопровождения главы Польши нашли маячок, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2023
В машине сопровождения главы Польши нашли маячок, пишут СМИ
Маячок для отслеживания обнаружили в одном из автомобилей Канцелярии президента Польши после поездки на Украину, сообщил телеканал TVN. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:34
2023-10-24T17:57
в мире
польша
украина
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ВАРШАВА, 24 окт — РИА Новости. Маячок для отслеживания обнаружили в одном из автомобилей Канцелярии президента Польши после поездки на Украину, сообщил телеканал TVN. "В принадлежащем Канцелярии президента автомобиле Службы государственной охраны найден маячок. По данным наших источников, &lt;...&gt; автомобиль ранее находился на Украине, а с маячком мог ездить несколько месяцев", — отметили журналисты.Устройство названо "локатором неизвестного происхождения". Оно позволяет отслеживать положение автомобиля в режиме реального времени.Как уточняется, маячок обнаружили пиротехники, когда проводили предусмотренную протоколом проверку безопасности. При этом речь идет не о лимузине, на котором ехал сам президент, а о машине сопровождения.
https://ria.ru/20231012/rasplata-1902159511.html
https://ria.ru/20231010/polsha-1901648412.html
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
В машине сопровождения главы Польши нашли маячок, пишут СМИ

TVN: в машине канцелярии президента Польши после поездки на Украину нашли маячок

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 окт — РИА Новости. Маячок для отслеживания обнаружили в одном из автомобилей Канцелярии президента Польши после поездки на Украину, сообщил телеканал TVN.
"В принадлежащем Канцелярии президента автомобиле Службы государственной охраны найден маячок. По данным наших источников, <...> автомобиль ранее находился на Украине, а с маячком мог ездить несколько месяцев", — отметили журналисты.
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Устройство названо "локатором неизвестного происхождения". Оно позволяет отслеживать положение автомобиля в режиме реального времени.
Как уточняется, маячок обнаружили пиротехники, когда проводили предусмотренную протоколом проверку безопасности.
При этом речь идет не о лимузине, на котором ехал сам президент, а о машине сопровождения.
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