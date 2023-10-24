https://ria.ru/20231024/poezda-1904850589.html

Движение поездов на МЦД-3 полностью восстановили

Движение поездов на МЦД-3 полностью восстановили - РИА Новости, 24.10.2023

Движение поездов на МЦД-3 полностью восстановили

График движения поездов на МЦД-3 (D3) восстановлен, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T09:42

2023-10-24T09:42

2023-10-24T09:42

зеленоградский административный округ

раменский

ржд

москва

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. График движения поездов на МЦД-3 (D3) восстановлен, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Ранее МЖД сообщила, что поезда на МЦД-3 утром во вторник следуют с отставанием от графика. "Железнодорожники восстановили график движения на МЦД-3. В настоящее время поезда следуют с установленным интервалом", - говорится в сообщении. Третья линия Московских центральных диаметров запущена в августе 2023 года, связывает Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское.

https://radiosputnik.ria.ru/20231023/mtsd-1904604115.html

зеленоградский административный округ

раменский

москва

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зеленоградский административный округ, раменский, ржд, москва