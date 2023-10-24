https://ria.ru/20231024/poezda-1904850589.html
Движение поездов на МЦД-3 полностью восстановили
Движение поездов на МЦД-3 полностью восстановили - РИА Новости, 24.10.2023
Движение поездов на МЦД-3 полностью восстановили
График движения поездов на МЦД-3 (D3) восстановлен, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:42
2023-10-24T09:42
2023-10-24T09:42
зеленоградский административный округ
раменский
ржд
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894817285_0:65:3105:1812_1920x0_80_0_0_3b5fa396119cfe09fce6ec4d96e3eb86.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. График движения поездов на МЦД-3 (D3) восстановлен, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Ранее МЖД сообщила, что поезда на МЦД-3 утром во вторник следуют с отставанием от графика. "Железнодорожники восстановили график движения на МЦД-3. В настоящее время поезда следуют с установленным интервалом", - говорится в сообщении. Третья линия Московских центральных диаметров запущена в августе 2023 года, связывает Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское.
https://radiosputnik.ria.ru/20231023/mtsd-1904604115.html
зеленоградский административный округ
раменский
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894817285_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_26389b2a36620e2a81fbc53c0a8c9e95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зеленоградский административный округ, раменский, ржд, москва
Зеленоградский административный округ, Раменский, РЖД, Москва
Движение поездов на МЦД-3 полностью восстановили
График движения поездов на МЦД-3 полностью восстановили