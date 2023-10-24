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Движение поездов на МЦД-3 полностью восстановили - РИА Новости, 24.10.2023
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09:42 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/poezda-1904850589.html
Движение поездов на МЦД-3 полностью восстановили
Движение поездов на МЦД-3 полностью восстановили - РИА Новости, 24.10.2023
Движение поездов на МЦД-3 полностью восстановили
График движения поездов на МЦД-3 (D3) восстановлен, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:42
2023-10-24T09:42
зеленоградский административный округ
раменский
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. График движения поездов на МЦД-3 (D3) восстановлен, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Ранее МЖД сообщила, что поезда на МЦД-3 утром во вторник следуют с отставанием от графика. "Железнодорожники восстановили график движения на МЦД-3. В настоящее время поезда следуют с установленным интервалом", - говорится в сообщении. Третья линия Московских центральных диаметров запущена в августе 2023 года, связывает Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское.
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зеленоградский административный округ, раменский, ржд, москва
Зеленоградский административный округ, Раменский, РЖД, Москва
Движение поездов на МЦД-3 полностью восстановили

График движения поездов на МЦД-3 полностью восстановили

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПоезд у платформы
Поезд у платформы - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Поезд у платформы . Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. График движения поездов на МЦД-3 (D3) восстановлен, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
Ранее МЖД сообщила, что поезда на МЦД-3 утром во вторник следуют с отставанием от графика.
«
"Железнодорожники восстановили график движения на МЦД-3. В настоящее время поезда следуют с установленным интервалом", - говорится в сообщении.
Третья линия Московских центральных диаметров запущена в августе 2023 года, связывает Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское.
Пассажиры в вагоне поезда Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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Зеленоградский административный округРаменскийРЖДМосква
 
 
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