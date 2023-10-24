https://ria.ru/20231024/podrostki-1904773468.html

"Знали о них давно". В Подмосковье расследуют серию нападений на школьников

"Знали о них давно". В Подмосковье расследуют серию нападений на школьников - РИА Новости, 24.10.2023

"Знали о них давно". В Подмосковье расследуют серию нападений на школьников

Угрозы, издевательства, избиения — подростки из Химок записывали свои "подвиги" на видео и публиковали в соцсетях. Набрасывались толпой в торговых центрах и... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T08:00

2023-10-24T08:00

2023-10-24T08:08

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

общество

подростки

химки

криминал

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Глеб Подгорский. Угрозы, издевательства, избиения — подростки из Химок записывали свои "подвиги" на видео и публиковали в соцсетях. Набрасывались толпой в торговых центрах и прямо в школе. Возбуждено уголовное дело. Но родители пострадавших требуют наказать не только хулиганов.Трудный возрастСкандал в средней школе № 29 в Химках разразился в середине октября, когда в Сеть попали кадры с избиением школьника. Агрессивные подростки увели одноклассника в сторону от камер видеонаблюдения, удары наносили в том числе по голове — пришлось обратиться к медикам.Оказалось, это не первое нападение. Как минимум за сентябрь и октябрь от подозреваемых пострадали несколько человек. Хулиганы все снимали на видео и размещали в своем телеграм-канале."Моего ребенка избили в сентябре. Родители детей, которые устраивают потасовки, не выходят на связь. Пожаловалась в полицию, но и там реакции никакой", — рассказывает Анна (имя изменено). Теперь она обратилась в Следственный комитет.По ее словам, руководство школы объясняло нападения "трудным подростковым возрастом". Обещало провести беседы с хулиганами.Другая мать сообщила: ее дочь-девятиклассница жаловалась на угрозы. "Звонила мне вся в слезах и просила купить баллончик".Уголовное делоВозник общественный резонанс, подключился СК. И из телеграм-канала пропали все ролики с побоями. Однако к тому времени записи успели разойтись по интернету. Один из участников банды просил администраторов других площадок удалить видео. Предлагал деньги — не помогло.Полиция установила четверых подозреваемых. Все — 2008 года рождения. Их арестовали до 18 декабря. Возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть вторая статьи 213 УК России). Несовершеннолетним по этой статье грозит центр временного содержания для трудных подростков.Один из задержанных, Арслан (имя изменено), занимался борьбой. Именно он угрожал девушке и ударил по голове сверстника. Сотрудники клуба, где тренировался школьник, отреагировали так: "Мы обучаем навыкам единоборства строго для спортивных достижений. Тренеры не обязаны следить за воспитанием подростков вне зала — это обязанность родителей".Появляются новые пострадавшие. Так, на днях Яна Григорьева (имя изменено по ее просьбе) рассказала, что Арслан напал на ее сына еще в 2020-м на детской площадке."Мальчик был среди нескольких женщин, которые называли его Джек. Мой сын поинтересовался, почему к нему так обращаются. Тот в ответ набросился на него с кулаками. Диагностировали ушибленную рану перегородки нижней челюсти, — говорит она. — Жалобы в полицию ни к чему не привели, там даже не удосужились посмотреть видео с камер наблюдения. Все спустили на тормозах"."Опытный руководитель"Против руководства школы возбудили дело по части первой статьи 293 УК России ("Халатность"). Предусмотренное наказание — штраф или арест сроком до трех месяцев.Директор Наталья Каныгина, комментируя журналистам кадры с драками в ТЦ, заявила, что "испытывает огромную боль". "Ведь это мои дети, — пояснила она. — Мы приложим все усилия, чтобы ничего подобного никогда больше не было".Коллеги ее поддержали. "Наталья — опытный руководитель, работает там больше десяти лет. Благодаря ей школа достигла больших успехов", — написала у себя в соцсетях Лиана Корчагина, заместитель директора СОШ № 1 в Химках.Адвокат Яна Теплякова обращает внимание на то, что случай не единичный. Родители, утверждает она, регулярно жаловались на бесчинства этой компании подростков.Мать одного из учеников Инга (имя изменено по ее просьбе) сообщила, что многие недовольны директором и возмущены бездействием городского управления."Наши дети уже давно рассказывают про драки в школе. Но безуспешно. И вот до чего дошло, — говорит она. — К слову, три года назад один мальчик воткнул другому в глаз карандаш. Тот стал инвалидом на всю жизнь. Все замяли — и никто не наказан!"На звонки корреспондента РИА Новости в 29-й школе не ответили.Родители надеются, что расследование СК поможет решить проблему.

https://ria.ru/20231023/shkola-1904110863.html

https://ria.ru/20231021/podrostki-1904159447.html

https://ria.ru/20231022/kriminal-1903667615.html

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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), общество, подростки, химки, криминал