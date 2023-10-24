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"Все испортит": Вашингтон уличили в опасной лжи об Украине
"Все испортит": Вашингтон уличили в опасной лжи об Украине - РИА Новости, 24.10.2023
"Все испортит": Вашингтон уличили в опасной лжи об Украине
Попытка администрации президента Джо Байдена привязать помощь Украине к поддержке Израиля может привести к тому, что США перестанут поддерживать сразу обе... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T05:55
2023-10-24T05:55
2023-10-24T09:31
специальная военная операция на украине
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джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Попытка администрации президента Джо Байдена привязать помощь Украине к поддержке Израиля может привести к тому, что США перестанут поддерживать сразу обе страны, допустил колумнист журнала Responsible Statecraft Дэниел Ларисон."Похожий на проповедь призыв Байдена к дополнительному военному финансированию (Украины и Израиля. — Прим. ред.) <...> может испортить общественное мнение по поводу поддержки обеих стран", — подчеркнул журналист.По мнению обозревателя, Байден слукавил, когда заявил, что победа Украины и Израиля "жизненно важна" для стратегической безопасности США. Ларисон отметил, что если бы президент действительно придавал такое значение конфликтам своих союзников, то Штаты уже напрямую вмешались бы в ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.Журналист считает, что подобными заявлениями Байден загоняет себя и страну в ловушку."Если ситуация ухудшится в обоих конфликтах, он (Байден. — Прим. ред.) окажется под давлением, которое заставит его вовлечь США в ненужные и дорогостоящие войны", — резюмировал Ларисон.На днях в обращении к американцам Байден заявил, что поддержка Киева и Тель-Авива — это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений продолжит "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он направил в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. Этим двум странам, а также еще некоторым регионам планируют выделить более ста миллиардов долларов.
https://ria.ru/20231023/bayden-1904817389.html
https://ria.ru/20231023/slukhi-1904595523.html
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в мире, украина, израиль, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Израиль, США, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Все испортит": Вашингтон уличили в опасной лжи об Украине
RS: Байден рискует оставить без поддержки и Украину, и Израиль