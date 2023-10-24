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Освобожденная пленница рассказала СМИ, как ХАМАС относились к заложникам - РИА Новости, 24.10.2023
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14:47 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/plennitsa-1904935829.html
Освобожденная пленница рассказала СМИ, как ХАМАС относились к заложникам
Освобожденная пленница рассказала СМИ, как ХАМАС относились к заложникам - РИА Новости, 24.10.2023
Освобожденная пленница рассказала СМИ, как ХАМАС относились к заложникам
Освобожденная из плена палестинского движения ХАМАС 85-летняя Йохевед Лифшиц рассказала, что при нападении ее избили, но потом бойцы относили к ней хорошо,... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:47
2023-10-24T14:47
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Освобожденная из плена палестинского движения ХАМАС 85-летняя Йохевед Лифшиц рассказала, что при нападении ее избили, но потом бойцы относили к ней хорошо, давали лекарства и еду. "Меня сняли (с мотоцикла), прижав ноги с одной стороны, а голову с другой", - приводит слова Лифшиц газета Times of Israel. Женщина также рассказала, что пока ее везли, ее избивали. Лифшиц отметила, что бойцы ХАМАС отвезли её в сектор Газа и завели в "паутину" тоннелей. По словам женщины, они сняли с неё часы и драгоценности. Она добавила, что прошла через тоннель и попала в большой зал, где находились около 25 других пленных. Примерно через два-три часа ее и еще примерно четырех пленных отвели в отдельную комнату. "Отношение к нам было хорошим", - говорит Лифшиц, отмечая что ей давали лекарства и еду. Ранее правительство Израиля подтвердило, что двух пожилых женщин освободили в понедельник вечером из плена ХАМАС в секторе Газа. Они были похищены 7 октября из своих домов в приграничном к сектору Газа кибуце Нир Оз вместе с их мужьями, которые старше 80 лет и до сих пор удерживаются ХАМАС. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231024/peregovory-1904917490.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Освобожденная пленница рассказала СМИ, как ХАМАС относились к заложникам

ToI: освобожденная пленница рассказала, что ХАМАС относились к заложникам хорошо

© AFP 2023 / ERIK MARMORОсвобожденная из плена палестинского движения ХАМАС 85-летняя Йохевед Лифшиц во время пресс-конференции в Тель-Авиве
Освобожденная из плена палестинского движения ХАМАС 85-летняя Йохевед Лифшиц во время пресс-конференции в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AFP 2023 / ERIK MARMOR
Освобожденная из плена палестинского движения ХАМАС 85-летняя Йохевед Лифшиц во время пресс-конференции в Тель-Авиве
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Освобожденная из плена палестинского движения ХАМАС 85-летняя Йохевед Лифшиц рассказала, что при нападении ее избили, но потом бойцы относили к ней хорошо, давали лекарства и еду.
«
"Меня сняли (с мотоцикла), прижав ноги с одной стороны, а голову с другой", - приводит слова Лифшиц газета Times of Israel. Женщина также рассказала, что пока ее везли, ее избивали.
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В ХАМАС назвали условия для переговоров с Израилем
24 октября, 13:48
Лифшиц отметила, что бойцы ХАМАС отвезли её в сектор Газа и завели в "паутину" тоннелей. По словам женщины, они сняли с неё часы и драгоценности. Она добавила, что прошла через тоннель и попала в большой зал, где находились около 25 других пленных. Примерно через два-три часа ее и еще примерно четырех пленных отвели в отдельную комнату.
«
"Отношение к нам было хорошим", - говорит Лифшиц, отмечая что ей давали лекарства и еду.
Ранее правительство Израиля подтвердило, что двух пожилых женщин освободили в понедельник вечером из плена ХАМАС в секторе Газа. Они были похищены 7 октября из своих домов в приграничном к сектору Газа кибуце Нир Оз вместе с их мужьями, которые старше 80 лет и до сих пор удерживаются ХАМАС.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Точное число российских заложников ХАМАС неизвестно, заявил Песков
24 октября, 12:57
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в плену в Газе, выставленные на улице в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Кремле призвали ХАМАС срочно освободить всех заложников
24 октября, 12:31
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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