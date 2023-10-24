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В Красноярском крае на плетение маскировочных сетей отдали свадебное платье - РИА Новости, 24.10.2023
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18:43 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/plate-1905012116.html
В Красноярском крае на плетение маскировочных сетей отдали свадебное платье
В Красноярском крае на плетение маскировочных сетей отдали свадебное платье - РИА Новости, 24.10.2023
В Красноярском крае на плетение маскировочных сетей отдали свадебное платье
Жительница поселка Преображенский Красноярского края отдала свадебное платье для плетения зимних маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации, сообщается... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:43
2023-10-24T18:43
надежные люди
общество
красноярский край
назаровский район
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КРАСНОЯРСК, 24 окт – РИА Новости. Жительница поселка Преображенский Красноярского края отдала свадебное платье для плетения зимних маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации, сообщается в Telegram-канале администрации Назаровского района. "Свадебное платье пожертвовали на плетение маскировочных сетей. На такой щедрый шаг решилась жительница посёлка Преображенский", - говорится в сообщении. В данный момент волонтерам требуется белый тюль, так как именно этот цвет необходим для плетения зимних маскировочных сетей. Сельчане также сдают старые шторы и покупают спанбонд. Свадебное платье разрежут на лоскуты и вплетут ленты в камуфляжный рисунок сети. Сообщается, что в районе работает пять пунктов плетения маскировочных сетей в различных поселках. Кроме того, жители активно оказывают поддержку бойцам СВО – закупают продукты и переводят средства.
https://ria.ru/20231002/seti-1900009469.html
красноярский край
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общество, красноярский край, назаровский район
Надежные люди, Общество, Красноярский край, Назаровский район
В Красноярском крае на плетение маскировочных сетей отдали свадебное платье

В Красноярском крае в маскировочные сети вплетут пожертвованное свадебное платье

© Фото : Наш Назаровский район/TelegramЖительница Красноярского края пожертвовала свадебное платье для плетения маскировочных сетей
Жительница Красноярского края пожертвовала свадебное платье для плетения маскировочных сетей - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Наш Назаровский район/Telegram
Жительница Красноярского края пожертвовала свадебное платье для плетения маскировочных сетей
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 окт – РИА Новости. Жительница поселка Преображенский Красноярского края отдала свадебное платье для плетения зимних маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации, сообщается в Telegram-канале администрации Назаровского района.
«
"Свадебное платье пожертвовали на плетение маскировочных сетей. На такой щедрый шаг решилась жительница посёлка Преображенский", - говорится в сообщении.
В данный момент волонтерам требуется белый тюль, так как именно этот цвет необходим для плетения зимних маскировочных сетей. Сельчане также сдают старые шторы и покупают спанбонд. Свадебное платье разрежут на лоскуты и вплетут ленты в камуфляжный рисунок сети.
Сообщается, что в районе работает пять пунктов плетения маскировочных сетей в различных поселках. Кроме того, жители активно оказывают поддержку бойцам СВО – закупают продукты и переводят средства.
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Надежные людиОбществоКрасноярский крайНазаровский район
 
 
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