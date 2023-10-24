https://ria.ru/20231024/plate-1905012116.html

В Красноярском крае на плетение маскировочных сетей отдали свадебное платье

В Красноярском крае на плетение маскировочных сетей отдали свадебное платье - РИА Новости, 24.10.2023

В Красноярском крае на плетение маскировочных сетей отдали свадебное платье

Жительница поселка Преображенский Красноярского края отдала свадебное платье для плетения зимних маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации, сообщается... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:43

2023-10-24T18:43

2023-10-24T18:43

надежные люди

общество

красноярский край

назаровский район

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КРАСНОЯРСК, 24 окт – РИА Новости. Жительница поселка Преображенский Красноярского края отдала свадебное платье для плетения зимних маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации, сообщается в Telegram-канале администрации Назаровского района. "Свадебное платье пожертвовали на плетение маскировочных сетей. На такой щедрый шаг решилась жительница посёлка Преображенский", - говорится в сообщении. В данный момент волонтерам требуется белый тюль, так как именно этот цвет необходим для плетения зимних маскировочных сетей. Сельчане также сдают старые шторы и покупают спанбонд. Свадебное платье разрежут на лоскуты и вплетут ленты в камуфляжный рисунок сети. Сообщается, что в районе работает пять пунктов плетения маскировочных сетей в различных поселках. Кроме того, жители активно оказывают поддержку бойцам СВО – закупают продукты и переводят средства.

https://ria.ru/20231002/seti-1900009469.html

красноярский край

назаровский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, красноярский край, назаровский район