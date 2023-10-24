В Красноярском крае на плетение маскировочных сетей отдали свадебное платье
В Красноярском крае в маскировочные сети вплетут пожертвованное свадебное платье
© Фото : Наш Назаровский район/TelegramЖительница Красноярского края пожертвовала свадебное платье для плетения маскировочных сетей
Жительница Красноярского края пожертвовала свадебное платье для плетения маскировочных сетей
КРАСНОЯРСК, 24 окт – РИА Новости. Жительница поселка Преображенский Красноярского края отдала свадебное платье для плетения зимних маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации, сообщается в Telegram-канале администрации Назаровского района.
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"Свадебное платье пожертвовали на плетение маскировочных сетей. На такой щедрый шаг решилась жительница посёлка Преображенский", - говорится в сообщении.
В данный момент волонтерам требуется белый тюль, так как именно этот цвет необходим для плетения зимних маскировочных сетей. Сельчане также сдают старые шторы и покупают спанбонд. Свадебное платье разрежут на лоскуты и вплетут ленты в камуфляжный рисунок сети.
Сообщается, что в районе работает пять пунктов плетения маскировочных сетей в различных поселках. Кроме того, жители активно оказывают поддержку бойцам СВО – закупают продукты и переводят средства.