https://ria.ru/20231024/peskov-1904891001.html
Песков прокомментировал введение новых пакетов антироссийских санкций
Песков прокомментировал введение новых пакетов антироссийских санкций - РИА Новости, 24.10.2023
Песков прокомментировал введение новых пакетов антироссийских санкций
Россия адаптировалась к жизни под санкциями и не страшится новых рестрикций, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:33
2023-10-24T12:33
2023-10-24T12:45
россия
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экономика
украина
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия адаптировалась к жизни под санкциями и не страшится новых рестрикций, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что не предвидит никакого скорого снятия санкций в отношении РФ даже в случае прекращения боевых действий на Украине, и призвал закладывать еще пять-десять лет.Также политик подчеркнул, что скоро "Большая семерка" предложит новые варианты санкций, которые будут препятствовать обходу "ценового потолка" на экспорт нефти из России."Ну, Россия достаточно давно, собственно, не одно десятилетие уже живет в санкционном режиме, и поэтому мы к нему достаточно адаптировались. Поэтому вот такие временные горизонты, как там пять лет и так далее, конечно, нас абсолютно не пугают. И вполне легко можно спрогнозировать, чтобы попытки сдерживания нашей экономики будут продолжаться. Как вы видите, и принимаются энергичные меры, которые, собственно, дают результат и позволяют нам идти по пути развития", - ответил на это Песков."Что касается новых пакетов, то да, они готовятся, это тоже хорошо известно, и это было прогнозируемо раньше. По нефтяному рынку тема потолка тоже хорошо нам известна. Можно много спорить и ставить под сомнение и эффективность этих решений. Ну, и остается лишь ожидать, что еще придумают наши оппоненты на Западе в этом плане", - добавил Песков.
https://ria.ru/20231023/sanktsii-1904673306.html
https://ria.ru/20231023/es-1904604401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, экономика, украина, дмитрий песков, евросоюз
Россия, В мире, Экономика, Украина, Дмитрий Песков, Евросоюз
Песков прокомментировал введение новых пакетов антироссийских санкций
Песков: Россия не одно десятилетие живет в санкционном режиме, это не пугает
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия адаптировалась к жизни под санкциями и не страшится новых рестрикций, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее спецпредставитель ЕС
по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что не предвидит никакого скорого снятия санкций в отношении РФ даже в случае прекращения боевых действий на Украине
, и призвал закладывать еще пять-десять лет.
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Также политик подчеркнул, что скоро "Большая семерка" предложит новые варианты санкций, которые будут препятствовать обходу "ценового потолка" на экспорт нефти из России.
«
"Ну, Россия достаточно давно, собственно, не одно десятилетие уже живет в санкционном режиме, и поэтому мы к нему достаточно адаптировались. Поэтому вот такие временные горизонты, как там пять лет и так далее, конечно, нас абсолютно не пугают. И вполне легко можно спрогнозировать, чтобы попытки сдерживания нашей экономики будут продолжаться. Как вы видите, и принимаются энергичные меры, которые, собственно, дают результат и позволяют нам идти по пути развития", - ответил на это Песков.
"Что касается новых пакетов, то да, они готовятся, это тоже хорошо известно, и это было прогнозируемо раньше. По нефтяному рынку тема потолка тоже хорошо нам известна. Можно много спорить и ставить под сомнение и эффективность этих решений. Ну, и остается лишь ожидать, что еще придумают наши оппоненты на Западе в этом плане", - добавил Песков.
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