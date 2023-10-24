https://ria.ru/20231024/peskov-1904891001.html

Песков прокомментировал введение новых пакетов антироссийских санкций

Песков прокомментировал введение новых пакетов антироссийских санкций - РИА Новости, 24.10.2023

Песков прокомментировал введение новых пакетов антироссийских санкций

Россия адаптировалась к жизни под санкциями и не страшится новых рестрикций, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:33

2023-10-24T12:33

2023-10-24T12:45

россия

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экономика

украина

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия адаптировалась к жизни под санкциями и не страшится новых рестрикций, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что не предвидит никакого скорого снятия санкций в отношении РФ даже в случае прекращения боевых действий на Украине, и призвал закладывать еще пять-десять лет.Также политик подчеркнул, что скоро "Большая семерка" предложит новые варианты санкций, которые будут препятствовать обходу "ценового потолка" на экспорт нефти из России."Ну, Россия достаточно давно, собственно, не одно десятилетие уже живет в санкционном режиме, и поэтому мы к нему достаточно адаптировались. Поэтому вот такие временные горизонты, как там пять лет и так далее, конечно, нас абсолютно не пугают. И вполне легко можно спрогнозировать, чтобы попытки сдерживания нашей экономики будут продолжаться. Как вы видите, и принимаются энергичные меры, которые, собственно, дают результат и позволяют нам идти по пути развития", - ответил на это Песков."Что касается новых пакетов, то да, они готовятся, это тоже хорошо известно, и это было прогнозируемо раньше. По нефтяному рынку тема потолка тоже хорошо нам известна. Можно много спорить и ставить под сомнение и эффективность этих решений. Ну, и остается лишь ожидать, что еще придумают наши оппоненты на Западе в этом плане", - добавил Песков.

https://ria.ru/20231023/sanktsii-1904673306.html

https://ria.ru/20231023/es-1904604401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, экономика, украина, дмитрий песков, евросоюз