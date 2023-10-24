Рейтинг@Mail.ru
Росавиация сформирует комиссию для расследования ЧП в аэропорту Перми - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 24.10.2023 (обновлено: 09:56 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/perm-1904851910.html
Росавиация сформирует комиссию для расследования ЧП в аэропорту Перми
Росавиация сформирует комиссию для расследования ЧП в аэропорту Перми - РИА Новости, 24.10.2023
Росавиация сформирует комиссию для расследования ЧП в аэропорту Перми
Приволжское управление Росавиации формирует комиссию для расследования случая с самолетом авиакомпании Smartavia, который выкатился за пределы... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:49
2023-10-24T09:56
происшествия
пермь
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904848297_12:0:1267:706_1920x0_80_0_0_6c71f51b24fd095cb100e4db335f583b.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Приволжское управление Росавиации формирует комиссию для расследования случая с самолетом авиакомпании Smartavia, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.Во вторник рано утром самолет из Санкт-Петербург при выполнении посадки в аэропорту Перми выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, предварительной причиной были названы неблагоприятные погодные условия - в городе утром шел снег, а температура воздуха была около минус 1 градуса."Об авиационном инциденте в Перми 24 октября. Приволжское межтерриториальное управление (МТУ) Росавиации формирует комиссию для расследования авиационного инцидента, произошедшего утром во вторник, 24 октября, в аэропорту Перми. В 01:31 UTC (06:31 по местному, пермскому времени) самолет Boeing 737-800 российской авиакомпании Smartavia, выполнявшей рейс из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231024/samolet-1904841980.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904848297_169:0:1110:706_1920x0_80_0_0_12f9065c00bc4072e2a9062c2ee3e1c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Пермь, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация сформирует комиссию для расследования ЧП в аэропорту Перми

Росавиация сформирует комиссию для расследования ЧП в аэропорту Перми

© Фото : Центральное МСУ на транспорте СК РоссииСамолет Smartavia выкатился за пределы ВПП в Перми
Самолет Smartavia выкатился за пределы ВПП в Перми - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Центральное МСУ на транспорте СК России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Приволжское управление Росавиации формирует комиссию для расследования случая с самолетом авиакомпании Smartavia, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Во вторник рано утром самолет из Санкт-Петербург при выполнении посадки в аэропорту Перми выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, предварительной причиной были названы неблагоприятные погодные условия - в городе утром шел снег, а температура воздуха была около минус 1 градуса.
"Об авиационном инциденте в Перми 24 октября. Приволжское межтерриториальное управление (МТУ) Росавиации формирует комиссию для расследования авиационного инцидента, произошедшего утром во вторник, 24 октября, в аэропорту Перми. В 01:31 UTC (06:31 по местному, пермскому времени) самолет Boeing 737-800 российской авиакомпании Smartavia, выполнявшей рейс из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП)", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Названа возможная причина выкатывания самолета за ВПП в Перми
24 октября, 08:32
 
ПроисшествияПермьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала