https://ria.ru/20231024/perm-1904851910.html

Росавиация сформирует комиссию для расследования ЧП в аэропорту Перми

Росавиация сформирует комиссию для расследования ЧП в аэропорту Перми - РИА Новости, 24.10.2023

Росавиация сформирует комиссию для расследования ЧП в аэропорту Перми

Приволжское управление Росавиации формирует комиссию для расследования случая с самолетом авиакомпании Smartavia, который выкатился за пределы... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T09:49

2023-10-24T09:49

2023-10-24T09:56

происшествия

пермь

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Приволжское управление Росавиации формирует комиссию для расследования случая с самолетом авиакомпании Smartavia, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.Во вторник рано утром самолет из Санкт-Петербург при выполнении посадки в аэропорту Перми выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, предварительной причиной были названы неблагоприятные погодные условия - в городе утром шел снег, а температура воздуха была около минус 1 градуса."Об авиационном инциденте в Перми 24 октября. Приволжское межтерриториальное управление (МТУ) Росавиации формирует комиссию для расследования авиационного инцидента, произошедшего утром во вторник, 24 октября, в аэропорту Перми. В 01:31 UTC (06:31 по местному, пермскому времени) самолет Boeing 737-800 российской авиакомпании Smartavia, выполнявшей рейс из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231024/samolet-1904841980.html

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)