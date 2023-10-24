https://ria.ru/20231024/peregovory-1904917490.html
В ХАМАС назвали условия для переговоров с Израилем
В ХАМАС назвали условия для переговоров с Израилем - РИА Новости, 24.10.2023
В ХАМАС назвали условия для переговоров с Израилем
Представитель палестинского движения ХАМАС Халед Машаль заявил в интервью телеканалу Sky News, что если Израиль уйдет со "всех оккупированных земель", появится... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:48
2023-10-24T13:48
2023-10-24T13:48
в мире
израиль
россия
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
восточный иерусалим
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197059_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fe0c807e00e5e6c540645163372f683.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС Халед Машаль заявил в интервью телеканалу Sky News, что если Израиль уйдет со "всех оккупированных земель", появится возможность для мирных переговоров. В интервью он призвал Израиль прекратить удары по территории сектора Газа и перестать насильно переселять людей из анклава. Машаль также указал на необходимость открытия КПП и допуска в Газу гуманитарной помощи. Представитель ХАМАС подчеркнул, что еще существует возможность мирных переговоров с Израилем. "Если <...> будет прекращение огня, мы придем к большому вопросу, что было основной причиной того, что произошло, и мы скажем, что (причиной) является оккупация. Поэтому Израилю следует уйти со всех оккупированных земель, и у нас будет окно возможностей и реальные возможности", - отметил Машаль. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231024/zalozhniki-1904900166.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
израиль
россия
восточный иерусалим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197059_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_91b88d57c438b2dc23c73458ed5f1fb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим
В мире, Израиль, Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Восточный Иерусалим
В ХАМАС назвали условия для переговоров с Израилем
В ХАМАС заявили, что Израиль для переговоров должен уйти с оккупированных земель
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Представитель палестинского движения ХАМАС Халед Машаль заявил в интервью телеканалу Sky News
, что если Израиль уйдет со "всех оккупированных земель", появится возможность для мирных переговоров.
В интервью он призвал Израиль прекратить удары по территории сектора Газа и перестать насильно переселять людей из анклава. Машаль также указал на необходимость открытия КПП и допуска в Газу гуманитарной помощи.
Представитель ХАМАС подчеркнул, что еще существует возможность мирных переговоров с Израилем. "Если <...> будет прекращение огня, мы придем к большому вопросу, что было основной причиной того, что произошло, и мы скажем, что (причиной) является оккупация. Поэтому Израилю следует уйти со всех оккупированных земель, и у нас будет окно возможностей и реальные возможности", - отметил Машаль.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Точное число российских заложников ХАМАС неизвестно, заявил Песков
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израиль заставят платить и каяться